Los de Simeone defienden en el Tottenham Hotspur Stadium la renta de 5-2 obtenida en el partido de ida. El encuentro, dirigido por el colegiado alemán Daniel Siebert, decidirá qué equipo se enfrentará al vencedor del Barcelona-Newcastle.

El Atlético de Madrid afronta este miércoles, 18 de marzo de 2026, una cita trascendental en la UEFA Champions League. El conjunto rojiblanco viaja a Londres con el objetivo de certificar su clasificación para los cuartos de final ante el Tottenham, en un duelo de vuelta de octavos donde la máxima competición continental no permite concesiones. Pese al contundente 5-2 logrado en el Metropolitano, la expedición de Diego Pablo Simeone acude a la capital británica sin margen para la confianza, tras el reciente aviso en la Copa del Rey donde sufrieron para hacer valer un 4-0 ante el Barcelona.

Estado de forma y novedades en las plantillas

El cuadro madrileño llega a este compromiso europeo tras vencer por la mínima al Getafe en LaLiga, gracias a un tanto de Nahuel Molina. Por su parte, el Tottenham de Tudor, que firmó tablas en su último compromiso ante el Liverpool, encara el choque lastrado por una extensísima lista de ausencias. Los ingleses no podrán contar con Bentancur, Kudus, Palhinha, Bissouma, Davies, Kulusevski, Maddison, Odobert, Cuti Romero y Souza, a los que se suma el sancionado Richarlison.

En las filas colchoneras, la principal incógnita reside en la portería. Jan Oblak es duda tras perderse el último compromiso liguero por una distensión muscular. Quienes sí están descartados oficialmente son Barrios y Mendoza, ausencias confirmadas para el esquema del técnico argentino.

El camino hacia los cuartos de final

El ganador de esta eliminatoria ya conoce su posible hoja de ruta en el torneo, puesto que se cruzará en la siguiente ronda con el vencedor del duelo entre el FC Barcelona y el Newcastle. La responsabilidad de impartir justicia en el césped londinense recaerá en el árbitro alemán Daniel Siebert, que contará con el apoyo de Bastian Dankert en la sala VAR.

Horario y dónde ver el Tottenham – Atlético de Madrid por TV

El encuentro se disputa hoy, miércoles 18 de marzo, a partir de las 21:00 horas en el Tottenham Hotspur Stadium. Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de las siguientes plataformas y canales en España:

Movistar Plus+ : Canales Movistar Liga de Campeones (Dial 60) y Liga de Campeones 4 (Dial 180).

: Canales Movistar Liga de Campeones (Dial 60) y Liga de Campeones 4 (Dial 180). Orange TV : Dial 115 y 119.

: Dial 115 y 119. LaLiga TV Bar: Disponible para establecimientos autorizados.

Para aquellos que prefieran seguir el desarrollo del choque de forma online, el encuentro contará con una cobertura minuto a minuto en directo, incluyendo onces confirmados, crónica y declaraciones de los protagonistas tras el pitido final.