La electricidad se sitúa hoy, 18 de marzo, en los 28,88 euros/MWh de media, lo que supone un descenso de más de 20 euros respecto a la jornada anterior. El mercado mayorista marcará precios por debajo de cero entre las 13:00 y las 15:00 horas.

El mercado mayorista de la electricidad registra este miércoles, 18 de marzo de 2026, un notable descenso en sus costes. Según los datos oficiales publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la luz se sitúa hoy en los 28,88 euros por megavatio hora (euros/MWh). Esta cifra representa una caída del 41,12% en comparación con el martes, cuando el mercado marcaba los 49,05 euros, lo que se traduce en un ahorro de 20,17 euros menos en apenas 24 horas.

Las horas más económicas: precios en negativo

La jornada se caracterizará por un desplome de los precios durante las horas centrales del día, favoreciendo el consumo en la franja del mediodía. La hora más barata de este miércoles tendrá lugar entre las 13:00 y las 15:00 horas, tramo en el que el precio caerá hasta los -0,01 euros/MWh.

Asimismo, se registrarán otros intervalos de coste cero o prácticamente inexistente. Entre las 12:00 y las 13:00, así como de 15:00 a 16:00 horas, el precio será de 0,00 euros/MWh, mientras que en las horas adyacentes (de 11:00 a 12:00 y de 16:00 a 17:00) los valores se mantendrán por debajo de un euro por megavatio hora.

Repunte vespertino y horas más caras

Por el contrario, el importe más elevado se concentrará, como es habitual, en el tramo de mayor demanda al final del día. El pico máximo de la jornada se alcanzará entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando la luz se pagará a 76,88 euros/MWh.

El resto de las horas más caras se acumularán tanto al inicio de la mañana como durante la tarde, periodos en los que el precio no bajará de los 40 euros. A pesar de este repunte, la jornada se mantiene en niveles moderados, ya que en ningún momento se superará la barrera de los 80 euros por megavatio hora.

Evolución mensual y comparativa anual

En el análisis de los primeros 18 días de marzo de 2026, el precio medio de la electricidad se sitúa en los 56,57 euros/MWh. Esta evolución refleja una tendencia a la baja respecto al ejercicio anterior; actualmente, la luz es 15,69 euros más barata que hace un año, cuando el coste medio alcanzaba los 72,26 euros/MWh.

Si se compara específicamente el dato de hoy con el del 18 de marzo de 2025, el descenso es del 49,93%, pues en aquella fecha el ‘pool’ eléctrico estaba fijado en 57,68 euros/MWh.

Franja horaria Precio (euros/MWh) Mínimo (13:00 – 15:00) -0,01 € Máximo (20:00 – 21:00) 76,88 € Media del día 28,88 €

Aquí tiene el desglose detallado del coste de la electricidad para hoy, organizado para facilitar su consulta y optimizado para la lectura rápida de los usuarios interesados en el ahorro doméstico.

Precio de la luz por horas: miércoles 18 de marzo de 2026

Para una planificación eficiente del consumo energético, es fundamental conocer la fluctuación del mercado mayorista. A continuación, se detalla el listado completo de precios proporcionado por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) para cada franja horaria de esta jornada:

23:00 a 24:00: 26,27 euros/MWh

00:00 a 01:00: 37,56 euros/MWh

01:00 a 02:00: 27,81 euros/MWh

02:00 a 03:00: 33,79 euros/MWh

03:00 a 04:00: 28,62 euros/MWh

04:00 a 05:00: 28,70 euros/MWh

05:00 a 06:00: 28,40 euros/MWh

06:00 a 07:00: 51,79 euros/MWh

07:00 a 08:00: 66,06 euros/MWh

08:00 a 09:00: 43,94 euros/MWh

09:00 a 10:00: 17,78 euros/MWh

10:00 a 11:00: 3,01 euros/MWh

11:00 a 12:00: 0,59 euros/MWh

12:00 a 13:00: 0,00 euros/MWh

13:00 a 14:00: -0,01 euros/MWh (Mínimo del día)

14:00 a 15:00: -0,01 euros/MWh (Mínimo del día)

15:00 a 16:00: 0,00 euros/MWh

16:00 a 17:00: 0,60 euros/MWh

17:00 a 18:00: 7,53 euros/MWh

18:00 a 19:00: 41,02 euros/MWh

19:00 a 20:00: 64,23 euros/MWh

20:00 a 21:00: 76,88 euros/MWh (Máximo del día)

21:00 a 22:00: 62,31 euros/MWh

22:00 a 23:00: 46,22 euros/MWh