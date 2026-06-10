JAÉN. (10 de junio de 2026) — Una contundente macrooperación contra el tráfico de estupefacientes en la provincia de Jaén se ha saldado con la detención de veinte personas, entre las que se encuentran cuatro agentes de la Policía Nacional. Los policías arrestados están adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares, la misma unidad encargada teóricamente de combatir los delitos que ahora presuntamente cometían.

La investigación está siendo dirigida de forma directa por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, cuyos efectivos se han desplazado hasta la localidad jiennense para coordinar los arrestos y los registros.

Registros simultáneos y despachos policiales

El despliegue policial ha arrancado de manera simultánea a primera hora de este miércoles con una serie de intervenciones en puntos estratégicos. Por un lado, diversas unidades especializadas han tomado la conocida barriada de Arrayanes, foco histórico de conflictividad en la zona. Por otro, los agentes de Asuntos Internos han accedido a las propias dependencias policiales de la Comisaría de Linares para registrar despachos y otras instalaciones oficiales en busca de documentación, archivos informáticos y pruebas incriminatorias relacionadas con la trama.

El balance provisional de la operación arroja la cifra de 20 detenidos, de los cuales 16 son civiles vinculados a las redes de distribución de sustancias ilícitas y cuatro son los funcionarios públicos pertenecientes a la brigada antidroga local.

Colaboración con clanes de la droga

Las pesquisas policiales se centran en desmantelar las conexiones estructurales entre los servidores públicos y las mafias locales. El operativo tiene en su punto de mira a varias organizaciones y clanes familiares que operan activamente tanto en el municipio de Linares como en el núcleo de la Estación de Linares-Baeza y otras localidades periféricas de la provincia jiennense.

Fuentes cercanas al caso apuntan a que los investigadores tratan de determinar el nivel de implicación de los agentes del Grupo de Estupefacientes y si estos habrían estado filtrando información sumamente sensible y alertando sobre dispositivos y redadas policiales a los narcotraficantes para facilitar su impunidad a cambio de contraprestaciones económicas.

Desde la Dirección General de la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno en Jaén se han confirmado los arrestos, aunque por el momento se ha evitado facilitar más detalles específicos debido a que la operación continúa abierta y las actuaciones se encuentran bajo secreto sumarial para salvaguardar el éxito de nuevos registros y posibles detenciones colaterales.