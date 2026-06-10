VALÈNCIA. — Jornada clave para la educación en la Comunitat Valenciana. Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria someten a consulta este miércoles, hasta las 20:00 horas, el último documento de propuestas presentado por la Generalitat. El resultado de esta votación determinará si se pone fin o se da continuidad a la huelga indefinida que comenzó hace ya casi un mes, el pasado 11 de mayo.

Mientras se define el rumbo de la pública, la enseñanza concertada afronta hoy su segundo día de paros parciales en protesta por la precariedad laboral y lo que consideran un «abandono institucional».

Una oferta de 3.338 millones de euros sobre la mesa

El documento enviado por la Conselleria de Educación —liderada por la consellera Carmen Ortí— busca reducir la conflictividad social mediante una inversión plurianual que abarca ocho ejes fundamentales: burocracia, ratios, infraestructuras, inclusión, valenciano, plantillas y retribuciones.

La propuesta del Consell contempla:

Inversión millonaria: Un total de 3.338,26 millones de euros distribuidos en los próximos cuatro años.

Un total de distribuidos en los próximos cuatro años. Nuevas contrataciones: La incorporación de 5.000 nuevos docentes .

La incorporación de . Infraestructuras: Priorizar la eliminación de las aulas prefabricadas («barracones»).

Priorizar la eliminación de las aulas prefabricadas («barracones»). Inclusión: Refuerzo de los recursos destinados a la atención a la diversidad.

División de estrategias en el frente sindical

La respuesta sindical ante el documento de la Generalitat se está articulando a través de dos vías:

Consulta masiva a las bases: La mayoría sindical que agrupa a STEPV, CCOO y UGT (junto al apoyo de CADPV, CGT, CSO, CNT, COS y Docents en Lluita), que representa al 70% del profesorado , ha llamado a la votación telemática y a la celebración de asambleas para que sean los propios docentes quienes decidan el futuro de las movilizaciones.

La mayoría sindical que agrupa a (junto al apoyo de CADPV, CGT, CSO, CNT, COS y Docents en Lluita), que representa al , ha llamado a la votación telemática y a la celebración de asambleas para que sean los propios docentes quienes decidan el futuro de las movilizaciones. Decisión en comités: Por su parte, los sindicatos ANPE y CSIF reunirán por la tarde a sus respectivos comités ejecutivos para evaluar de forma interna las nuevas aportaciones del texto y anunciar su postura oficial en las próximas horas.

Protestas activas: A pesar de la negociación, la presión en la calle no cesa. Esta mañana se ha celebrado una «bicicletada reivindicativa» en Castellón y se mantiene la acampada de docentes en la plaza de la Virgen de València.

Próximos pasos: Un jueves de movilizaciones

El desenlace de este conflicto se vislumbrará este jueves a las 9:00 horas, momento en el que se ha convocado una nueva Mesa Sectorial de Educación.

Independientemente del resultado de las votaciones de hoy, los sindicatos ya han convocado una jornada de movilización en València para mañana jueves, cuyo horario dependerá del escrutinio: será por la mañana si se decide continuar con la huelga indefinida, o por la tarde si se opta por desconvocarla.

La concertada amenaza con endurecer los paros

El panorama educativo se complica aún más con el sector de la enseñanza concertada. CCOO-PV, UGTPV y STEPV-Iv ya han advertido que, si no se atienden sus demandas de mejora laboral, incrementarán la presión sindical convocando una huelga de jornada completa para el próximo miércoles 17 de junio.