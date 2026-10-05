El precio de la luz para hoy, martes 6 de octubre de 2026, mantiene un precio medio de 0,2182 €/kWh, según datos de Semáforo Selectra (título fuente: “Precio de la luz para hoy 06/10/2026 | Semáforo Selectra: ROJO”). La señal del día es clara: hay ventanas más baratas que pueden marcar la diferencia en consumos del hogar.

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Hoy, en Ceuta, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 (0,1435 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

Lee tambien: precio gasolina Ceuta 6 de octubre de 2026: dónde está más barata la 95, 98 y el diésel

En esta jornada destaca un pico en la franja de noche. Según la misma fuente, la hora más barata es de 14:00 a 15:00 h (0,1381 €/kWh) y la hora a evitar es de 20:00 a 21:00 h (0,3598 €/kWh). Con el semáforo en ROJO, conviene planificar para desplazar tareas como lavadora, lavavajillas u otros consumos programables hacia los tramos más económicos.

Horas clave para ahorrar: compra tu energía cuando baja

La jornada ofrece un tramo especialmente favorable: la franja más económica es 14:00-17:00 h con un precio de 0,1463 €/kWh, según Semáforo Selectra. Ahí es donde tiene más sentido concentrar el uso de electrodomésticos con programación, sin necesidad de ajustar toda la rutina.

Lee tambien: IBEX 35 (lunes, 5 de octubre de 2026): cierra al alza y sube 1,12%

En el lado contrario, la factura se encarece al final de la jornada: la hora más cara del día es 20:00-21:00 h (0,3598 €/kWh). Si puedes, evita que el horno o cargas intensivas coincidan con ese intervalo.

Evolución del precio por tramos: de la mañana a la noche con cambios de ritmo

Madrugada (00:00-06:00). El precio arranca en niveles moderados y se mantiene relativamente bajo en las primeras horas, con valores en el entorno de los 0,1720 €/kWh y por debajo en el arranque de la noche previa y primeras franjas (según el desglose horario de la fuente).

Mañana (06:00-14:00). A partir de las 06:00 el precio empieza a subir con fuerza, alcanzando niveles elevados durante las horas de mañana. Hacia el mediodía, el coste se va aproximando a los valores más recomendables, preparando el terreno para las horas baratas de la tarde.

Tarde (14:00-18:00). Es el tramo más aprovechable del día. Desde 14:00-15:00 h se marca el mínimo de la jornada (0,1381 €/kWh) y se mantiene una franja de precios competitivos hasta aproximadamente 17:00 h. Esto es lo que permite planificar consumos del hogar con menos impacto en el coste.

Noche (18:00-24:00). Tras la tarde, el precio empieza a encarecerse. La subida se nota especialmente a partir de 20:00-21:00 h, que es la hora más cara, y después aún permanece relativamente alto antes de ir bajando de forma progresiva hacia el final del día.

Precio de la luz por horas (martes 6 de octubre de 2026)

00:00 – 01:00: 0,1720 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1627 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1579 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1529 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1514 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1554 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1962 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2362 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2695 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2195 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2686 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,2472 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,2229 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,2155 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,1381 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,1435 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,1572 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1809 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2824 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3292 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3598 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3358 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2479 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2344 €/kWh

Para hogares en Ceuta, donde el ajuste del consumo programado también ayuda a ordenar la jornada, el mensaje para hoy es práctico: prioriza las tareas entre 14:00 y 17:00 y reduce la potencia en el tramo de 20:00 a 21:00, que es el más caro según Semáforo Selectra.

Te puede interesar