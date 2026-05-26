Tras el reciente fallo judicial sobre el caso de Shakira, sale a la luz cómo opera la Unidad de Coordinación de Patrimonios Relevantes para determinar si una celebridad debe pagar sus impuestos en España.

MADRID – El reciente fallo de la Audiencia Nacional a favor de la cantante Shakira ha devuelto al foco público uno de los mayores desafíos de la Agencia Tributaria: el control fiscal de los grandes patrimonios, artistas, deportistas e influencers. Con un estilo de vida globalizado y profesiones que se ejercen a través de internet, determinar dónde debe tributar una figura pública se ha convertido en una tarea compleja. Sin embargo, Hacienda cuenta con herramientas y divisiones específicas diseñadas exclusivamente para seguir el rastro digital y económico de estos perfiles.

La clave de estas investigaciones radica en demostrar la residencia fiscal, un concepto amparado en la Ley 35/2006 del IRPF que se apoya principalmente en dos criterios objetivos para obligar a una persona a tributar en territorio español.

Los dos factores determinantes: días e intereses

Para que la Agencia Tributaria considere a un ciudadano como residente fiscal en España, basta con que cumpla uno de los siguientes requisitos:

La regla de los 183 días: Haber permanecido en territorio español más de 183 días a lo largo del año natural. Para contabilizar este tiempo, Hacienda computa también las «ausencias esporádicas», a menos que el contribuyente pueda probar su residencia fiscal en otro país mediante un certificado oficial. El núcleo de intereses económicos o personales: Que radique en España el centro principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. También se presume la residencia si el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de él residen habitualmente en el país.

La Unidad de Patrimonios Relevantes: los «detectives» de Hacienda

Para vigilar que los contribuyentes de alto poder adquisitivo no simulen vivir fuera de España (un fenómeno común en entornos de creadores de contenido que se mudan idealmente a países con menores tasas impositivas, como Andorra), la Agencia Tributaria creó en 2018 la Unidad de Coordinación del Contribuyente de Patrimonios Relevantes.

Esta división especializada es la encargada de cruzar datos y destapar discrepancias entre el nivel de vida real de las celebridades, sus rentas declaradas y el patrimonio que poseen.

¿Cómo investigan? El rastro del día a día

Cuando la Unidad de Patrimonios Relevantes sospecha de una posible simulación de residencia, activa un protocolo de seguimiento exhaustivo que va mucho más allá de las cuentas bancarias tradicionales. Entre las actividades y pruebas que rastrean los inspectores se encuentran:

Actividad en redes sociales: Fotos, historias de Instagram, ubicaciones en directo o vídeos de TikTok son utilizados para geolocalizar al creador de contenido y demostrar su presencia física en el país en días determinados.

Fotos, historias de Instagram, ubicaciones en directo o vídeos de TikTok son utilizados para geolocalizar al creador de contenido y demostrar su presencia física en el país en días determinados. Consumos cotidianos y recibos: El análisis de los movimientos de tarjetas de crédito, gastos médicos, suscripciones a centros deportivos o compras en supermercados locales sirven como pruebas irrefutables de que la persona hace vida cotidiana en España.

El análisis de los movimientos de tarjetas de crédito, gastos médicos, suscripciones a centros deportivos o compras en supermercados locales sirven como pruebas irrefutables de que la persona hace vida cotidiana en España. Consumos del hogar: El registro de los contratos de suministros (luz, agua, gas e internet) en las propiedades inmobiliarias a su nombre ayuda a verificar si la vivienda principal está habitada de forma continua.

El objetivo final de Hacienda no es solo perseguir las rentas ocultas, sino frenar la erosión fiscal que provocan los traslados ficticios de residencia. Con el endurecimiento de estos controles digitales y de consumo, las figuras públicas se enfrentan a un cerco cada vez más estrecho donde el estilo de vida que presumen en internet puede convertirse en su principal evidencia fiscal.