Viernes, 15 de mayo de 2026. El pronóstico de AEMET para el conjunto de España apunta a un día marcado por la presencia de nubosidad y, en buena parte del país, por lluvias con diferente intensidad. Las probabilidades más altas se concentran en el norte, el centro y el litoral mediterráneo, mientras que en el sur peninsular predominan cielos menos cargados de nubes y con baja probabilidad de precipitaciones.

Con temperaturas que, en términos generales, se mantienen en rangos suaves para la época, el viento también tendrá un papel relevante según la zona: desde brisas moderadas en áreas costeras hasta rachas más intensas en determinados entornos.

Norte peninsular

En el norte, la jornada se inicia con un ambiente muy nuboso y con lluvia. Bilbao registrará una máxima de 16°C y una mínima de 9°C, con muy nuboso con lluvia. El viento soplará del NO a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%.

También en Coruña, A (otras zonas del norte/atlántico) se espera un escenario similar: 17°C de máxima y 13°C de mínima, con muy nuboso con lluvia, viento N 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según los datos municipales recogidos de los XML públicos.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene un patrón de cielos inestables. En Madrid se prevé máx 16°C y mín 9°C, con nuboso con lluvia escasa, viento del N 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 95%.

En Zaragoza el día también viene cargado de nubes: máx 18°C y mín 10°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento será más intenso, del NO a 35 km/h, y la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, de acuerdo con el pronóstico basado en los datos de AEMET.

Sur peninsular

Hacia el sur, la tendencia es a un tiempo menos húmedo y con baja probabilidad de precipitaciones. En Ceuta se esperan máx 22°C y mín 15°C, con despejado y viento del O 25 km/h. La probabilidad de lluvia es del 5%.

En Sevilla, la jornada será igualmente más estable: máx 27°C y mín 13°C, con poco nuboso y viento del O 15 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en el 5%.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la nubosidad alta y la lluvia dominan el pronóstico. Barcelona tendrá una máxima de 20°C y una mínima de 14°C, con cubierto con lluvia. El viento será del O a 10 km/h y la probabilidad de lluvia del 100%.

En València (otras zonas del área mediterránea), el día combina nubes y precipitaciones más puntuales: máx 23°C y mín 14°C, con nuboso con lluvia escasa, viento del N 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 90%, siempre según los datos municipales citados.

Islas Baleares

Las islas Baleares presentan un tiempo claramente húmedo. En Palma se prevé máx 21°C y mín 14°C, con muy nuboso con lluvia. El viento soplará del NO a 25 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%.

La combinación de lluvia y nubosidad persistente puede condicionar las actividades al aire libre, especialmente durante las franjas en las que la precipitación sea más probable, teniendo en cuenta que AEMET sitúa la probabilidad en el máximo.

Islas Canarias

En Canarias el día también vendrá con abundante nubosidad y lluvia, aunque con máximas algo más elevadas que en el resto del país. En Las Palmas de Gran Canaria se registrarán máx 22°C y mín 18°C, con muy nuboso con lluvia. El viento será del N a 30 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

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Con estas condiciones, la recomendación general es llevar a mano protección frente a la lluvia y revisar el estado del tiempo si se va a realizar desplazamientos, ya que el viento puede aportar sensación térmica más fresca en exteriores.

Recomendaciones

Si te mueves por norte, centro y mediterráneo , lleva paraguas o impermeable: en varias capitales la probabilidad de lluvia es del 90% al 100% (según AEMET).

, lleva paraguas o impermeable: en varias capitales la (según AEMET). En Zaragoza , por el viento del NO a 35 km/h , conviene asegurar objetos en balcones y prestar atención al transporte.

, por el , conviene asegurar objetos en balcones y prestar atención al transporte. En el sur (Ceuta y Sevilla), con 5% de probabilidad de lluvia, la jornada es más apta para planes al aire libre, aunque el viento del O sigue presente.

En resumen, el viernes 15 de mayo de 2026 se dibuja con lluvias probables y cielo nuboso en gran parte del mapa, con especial incidencia en el norte, el centro, el área mediterránea y las islas. AEMET, a partir de los datos municipales públicos, refleja un patrón claro: mayor inestabilidad en el cuadrante norte y en el litoral mediterráneo, mientras que el sur peninsular apunta a cielos más despejados y baja probabilidad de precipitaciones.