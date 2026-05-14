Mérida – La Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado las penas impuestas a dos de los menores implicados en el crimen de Belén Cortés, la educadora social de 35 años que fue asesinada en marzo de 2025 en un piso tutelado de la capital pacense.

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), el fallo confirma que ambos menores actuaron como coautores de los delitos de asesinato y robo con violencia.

Las condenas y el giro judicial para la tercera implicada

La sentencia establece un castigo de seis años de internamiento en régimen cerrado seguidos de tres años de libertad vigilada para los dos coautores principales. Sin embargo, la resolución de la Sala incluye un cambio relevante respecto a una tercera menor implicada:

Absolución por asesinato: La Sala ha estimado parcialmente el recurso de la tercera menor, absolviéndola del delito de asesinato en grado de cómplice.

La Sala ha estimado parcialmente el recurso de la tercera menor, absolviéndola del delito de asesinato en grado de cómplice. Condena por robo: Se mantiene para ella la medida de dos años de internamiento en régimen cerrado únicamente por el delito de robo con violencia.

El error jurídico que cambió el fallo

La decisión de absolver a la tercera menor del cargo de asesinato se basa en un defecto de forma procesal. El tribunal explicó que el Juzgado de Menores intentó añadir un párrafo nuevo a la sentencia original mediante un auto de aclaración para sustentar la condena por complicidad.

«Jurídicamente, esto no es posible realizarlo, y menos contra reo», señala la Sala, subrayando que una rectificación de errores no puede utilizarse para introducir argumentos novedosos que perjudiquen al acusado una vez dictada la sentencia.

Antecedentes del caso

Los trágicos hechos tuvieron lugar la noche del 9 de marzo de 2025 en un piso de la urbanización Guadiana, en Badajoz, donde los menores se encontraban bajo custodia. El cuerpo de la educadora fue hallado por la Policía en la madrugada del día siguiente.

A pesar de esta resolución de la Audiencia Provincial, la sentencia aún no es firme, ya que las partes implicadas tienen la posibilidad de interponer un recurso de casación.