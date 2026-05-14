La Guardia Civil detiene a cuatro personas en el País Vasco que utilizaban la técnica del ‘Pig Butchering’ y sociedades pantalla para captar y vaciar los ahorros de sus víctimas.

BILBAO – La Guardia Civil ha asestado un golpe definitivo a una de las estructuras de fraude digital más complejas detectadas recientemente en el País Vasco. La operación, denominada «Fake-Stake», se ha saldado con la detención de cuatro individuos en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, acusados de integrar una organización criminal especializada en la estafa con criptoactivos y el blanqueo de capitales. El cabecilla del grupo, quien ya contaba con antecedentes relacionados con inversiones financieras, ha ingresado en prisión.

La investigación tuvo su origen en la denuncia de una mujer que vio cómo su patrimonio se esfumaba tras confiar en una plataforma de inversión supuestamente infalible. La víctima llegó a depositar 416.000 euros, atraída por la promesa de altas rentabilidades. Durante semanas, la interfaz de la plataforma mostraba beneficios ficticios que alimentaban su confianza, pero el engaño se hizo evidente cuando intentó retirar su dinero y la red bloqueó cualquier acceso a los fondos.

El método: Pig Butchering y Contratos Inteligentes

Lo que parecía un caso de fraude aislado reveló una infraestructura financiera monumental. La red operaba mediante 140 cuentas bancarias y utilizaba sociedades mercantiles sin actividad real para canalizar el dinero y fragmentarlo en múltiples movimientos para evitar el rastreo policial.

La organización empleaba dos estrategias principales:

Pig Butchering (Matanza del cerdo): Una técnica de ingeniería social donde los delincuentes establecen un vínculo de confianza con la víctima durante semanas antes de incitarla a realizar inversiones masivas.

Una técnica de ingeniería social donde los delincuentes establecen un vínculo de confianza con la víctima durante semanas antes de incitarla a realizar inversiones masivas. Contratos inteligentes manipulados: Programas informáticos que permitían que las víctimas, sin saberlo, concedieran permisos totales para vaciar automáticamente sus fondos digitales.

Material incautado

En el registro realizado en una vivienda de Vitoria-Gasteiz, los agentes hallaron un arsenal tecnológico y financiero:

30 tarjetas bancarias de distintas entidades.

de distintas entidades. Dispositivos de almacenamiento con claves de acceso y carteras de criptomonedas.

Una «billetera fría» (cold wallet), un dispositivo físico para guardar criptoactivos fuera de internet y dificultar su localización por parte de las autoridades.

El Equipo @ de la Guardia Civil, especializado en delitos telemáticos, lidera ahora el análisis de estos dispositivos ante la sospecha de que el número de damnificados podría ser significativamente mayor en todo el territorio nacional.