Barcelona, Tarragona y Granollers se convierten en el epicentro del ciclismo mundial con tres jornadas que suman 384 kilómetros antes de que la ronda gala se adentre en los Pirineos

El Tour de Francia vivirá una edición muy diferente este año con un protagonismo absoluto del territorio catalán durante sus tres primeras jornadas, que se disputarán del 4 al 6 de julio. Estas tres etapas iniciales, de las 21 que componen la totalidad de la ronda gala en este 2026, suponen el regreso de la competición a Barcelona por primera vez desde el año 2009. En total, el pelotón completará un recorrido de 384 kilómetros por las carreteras catalanas a través de unos trazados exigentes que se han definido de manera oficial.

Etapa 1: Barcelona – Barcelona (Sábado, 4 de julio)

La jornada inaugural del Tour de Francia consistirá en una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros de longitud. Se trata de una apertura de características inéditas en la carrera, ya que la ronda francesa no comenzaba con esta modalidad desde el año 1971. La salida se ubicará en la Plataforma Marina del Fòrum, en la fachada marítima de la capital catalana. El primer equipo tomará la salida a las 17:05 horas (CEST), mientras que la última llegada a la línea de meta está prevista en torno a las 19:16 horas (CEST).

El recorrido de esta primera etapa avanzará por la Avinguda del Litoral y cruzará el distrito de L’Eixample hasta situarse frente a la Sagrada Família. Posteriormente, los ciclistas circularán por el paseo de Gràcia, pasando junto a edificios emblemáticos como la Casa Batlló y la Casa Milà. Aunque los primeros kilómetros se caracterizan por ser llanos y rápidos, la dificultad técnica se incrementa a 3,6 kilómetros de la meta. En ese punto comenzará la ascensión al Alt de Montjuïc, que cuenta con una longitud de 1,1 kilómetros y una pendiente media del 5,1%. Tras un breve descenso, los corredores afrontarán la subida final hasta el Estadio Olímpic Lluís Companys, con un tramo de 800 metros al 7% de desnivel. La propia organización ha señalado que este final obligará a los favoritos a mostrar sus verdaderas intenciones desde el primer día.

Etapa 2: Tarragona – Barcelona (Domingo, 5 de julio)

La segunda etapa constará de 178 kilómetros de recorrido y unirá la ciudad de Tarragona con Barcelona. Esta salida convierte a la capital tarraconense en la localidad más meridional que ha lanzado jamás una etapa en la historia del Tour de Francia. El inicio de la marcha desde la rambla Nova de Tarragona se producirá a las 13:45 horas (CEST), y se estima que la llegada de los ciclistas a la meta ocurra en una franja horaria comprendida entre las 17:26 y las 17:46 horas (CEST).

El trazado avanzará en su primer tramo junto a la línea de costa, cruzando municipios como Torredembarra y Sitges a través de un largo sector litoral con vistas al mar. Posteriormente, la carrera virará hacia el interior para afrontar la subida de Begues, un puerto exigente de 6,1 kilómetros con una pendiente media del 6,5%. Una vez que el pelotón acceda de nuevo a Barcelona, los ciclistas se medirán a un circuito final que incluye una triple ascensión al Castell de Montjuïc, una cota de 1,6 kilómetros que presenta tramos con desniveles de hasta el 13%. El recorrido concluirá con un último repecho que conducirá al Estadio Olímpic, fijando una llegada en alto idéntica a la diseñada para la contrarreloj de la jornada anterior. Thierry Gouvenou, responsable del trazado del Tour de Francia, ha afirmado que, a pesar de existir múltiples recorridos posibles en la zona, han escogido el más duro.

Etapa 3: Granollers – Les Angles (Lunes, 6 de julio)

La tercera etapa marcará la despedida de la ronda gala del territorio de Catalunya. Los corredores cubrirán una distancia de 196 kilómetros que conectará la ciudad de Granollers —localidad de 65.000 habitantes en la que destaca su Porxada del siglo XVI— con Les Angles, municipio situado en los Pirineos franceses. La salida oficial está fijada a las 13:45 horas (CEST), y la previsión del horario de llegada a la meta se sitúa entre las 16:54 y las 17:23 horas (CEST).

El itinerario discurrirá en dirección norte transitando por los municipios de Centelles, Vic y Ripoll. La ascensión a la Collada de Toses se alzará como el último gran puerto del trayecto catalán antes de cruzar la frontera con Francia, acumulando una jornada que contabiliza un total de 3.950 metros de desnivel positivo. Una vez que la carrera se introduzca en territorio francés, el pelotón atravesará las mesetas de Font-Romeu para finalizar con la subida a Les Angles. Este ascenso final consta de 1,7 kilómetros a una media del 7% de desnivel, situado a una altitud de 1.600 metros. Esta jornada se convertirá en la primera llegada en alto de la presente edición y supondrá la última oportunidad para que los aficionados locales sigan el recorrido antes de que la carrera se desarrolle exclusivamente en suelo francés.

Dónde seguir la retransmisión televisiva en directo y en abierto

En España, la cobertura televisiva de las 21 etapas que integran el Tour de Francia 2026 se podrá seguir de forma gratuita y en abierto. Radiotelevisión Española (RTVE) emitirá la carrera a través de su canal temático Teledeporte y mediante su plataforma digital RTVE Play. De forma alternativa, los espectadores dispondrán de opciones de pago para seguir la competición en directo a través de internet por las plataformas Eurosport y Max, realizándose la emisión televisiva por el canal Eurosport 1.