Un ciudadano ruso fue condenado este jueves a 16 años de prisión y a una multa de 100.000 rublos (1.312 dólares) tras ser hallado culpable de alta traición por colaborar con los servicios de inteligencia de Ucrania, según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

El tribunal regional de Kémerovo declaró culpable a Smirnov A.P., nacido en 1987, quien presuntamente se unió a una comunidad de Telegram vinculada a una organización considerada terrorista y prohibida en Rusia. Según el FSB, Smirnov realizaba ataques informáticos bajo el mando de una unidad cibernética ucraniana, afectando recursos rusos y provocando fallas en sistemas de infraestructura crítica.

En un vídeo difundido por las autoridades rusas, el hacker admitió que entre sus objetivos estaban aeropuertos y otros sistemas estratégicos. “Yo ingresaba en el canal de Telegram, miraba cuáles eran las misiones, qué programas se utilizaban. Descargaba los programas a mi ordenador. Comprendo que este sitio web buscaba causar determinado daño a la infraestructura rusa”, señaló.

El caso refuerza la alerta de Rusia sobre las amenazas cibernéticas que, según el FSB, provienen de Ucrania y sus redes asociadas, y marca una de las condenas más severas a un hacker por colaborar con inteligencia extranjera.