El santoral católico celebra hoy, 17 de enero, la festividad de San Antonio Abad (también conocido como San Antón), una de las figuras más carismáticas y populares de la cristiandad. Su vida marcó el inicio del movimiento eremítico y su legado sobrevive en las tradiciones rurales de todo el mundo.

San Antonio Abad (251-356)

Nacido en Egipto, Antonio escuchó en la iglesia el pasaje evangélico: «Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres». Cumplió el mandato literalmente y se retiró al desierto.

Las Tentaciones de San Antonio: Es famoso por los ataques y visiones con los que el demonio intentó quebrar su fe en la soledad del desierto, un tema que ha inspirado a artistas como Dalí o El Bosco durante siglos.

Es famoso por los ataques y visiones con los que el demonio intentó quebrar su fe en la soledad del desierto, un tema que ha inspirado a artistas como Dalí o El Bosco durante siglos. Patrón de los Animales: Se cuenta que una jabalí con sus jabatos, que estaban ciegos, se le acercaron en actitud de súplica y el santo los curó. Desde entonces, los animales no se separaron de él. Por ello, hoy se celebra la tradicional bendición de animales en muchas iglesias.

Se cuenta que una jabalí con sus jabatos, que estaban ciegos, se le acercaron en actitud de súplica y el santo los curó. Desde entonces, los animales no se separaron de él. Por ello, hoy se celebra la tradicional en muchas iglesias. El «Fuego de San Antón»: Sus seguidores, los Hospitalarios de San Antonio, trataban la enfermedad de la erisipela (conocida como fuego de San Antón). Como usaban grasa de cerdo para curarla, al santo se le suele representar con un pequeño cerdo a sus pies.

Otros santos que se celebran el 17 de enero

Junto al gran anacoreta egipcio, hoy recordamos a:

San Julián Sabas: Ermitaño del siglo IV en Mesopotamia. Dejó su retiro en el desierto para viajar a Antioquía y defender la fe católica contra la herejía arriana, demostrando que la oración no es ajena a las necesidades de la Iglesia.

Ermitaño del siglo IV en Mesopotamia. Dejó su retiro en el desierto para viajar a Antioquía y defender la fe católica contra la herejía arriana, demostrando que la oración no es ajena a las necesidades de la Iglesia. San Marcelo de Die, obispo: Pastor francés del siglo VI que sufrió el destierro por su firmeza doctrinal y fue conocido por su capacidad para pacificar conflictos entre los nobles de su época.

Pastor francés del siglo VI que sufrió el destierro por su firmeza doctrinal y fue conocido por su capacidad para pacificar conflictos entre los nobles de su época. San Sulpicio el Pío, obispo: Obispo de Bourges (Francia) en el siglo VII. Dedicó su vida a la defensa de los derechos de los pobres frente a los abusos del poder real y a la evangelización de su diócesis.

Obispo de Bourges (Francia) en el siglo VII. Dedicó su vida a la defensa de los derechos de los pobres frente a los abusos del poder real y a la evangelización de su diócesis. Santa Rosalina de Villeneuve: Religiosa cartuja del siglo XIV que destacó por su extrema austeridad y por el milagro de la conversión de los alimentos que llevaba a los pobres en rosas.

Beatos