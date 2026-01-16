El fenómeno global Bad Bunny ha dado hoy, viernes 16 de enero de 2026, el pistoletazo de salida oficial hacia su actuación más esperada. El artista y Apple Music han estrenado el tráiler del Halftime Show del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bajo el lema “The world will dance” (El mundo bailará), el avance no solo promete un espectáculo sin precedentes para un artista de habla hispana, sino que también carga con un fuerte trasfondo cultural y político.

Detalles del Tráiler: Identidad y Tecnología

El vídeo, rodado en un entorno que mezcla el surrealismo con la esencia de Puerto Rico, presenta a un Benito Martínez caminando bajo potentes luces de neón antes de activar el tema «Baile Inolvidable» en su iPhone.

• Hito histórico: Bad Bunny se convierte en el primer artista masculino latino en encabezar el show de medio tiempo en solitario.

• Estética: El tráiler reafirma su papel como icono de la cultura caribeña, posicionando a la isla como el corazón de un evento que ven más de 100 millones de personas.

El trasfondo político: El miedo al ICE

La actuación llega en un clima de alta tensión social en Estados Unidos. El artista ya fue noticia en 2025 cuando surgieron informes sobre su reticencia a girar por EE. UU. por temor a que su audiencia mayoritariamente latina fuera objeto de redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Este debate ha vuelto a la primera línea tras el anuncio de asesores del Departamento de Seguridad Nacional sobre el despliegue de agentes en el Levi’s Stadium durante el evento. Sin embargo, la NFL y Apple Music han apostado por Bad Bunny como el puente definitivo para reforzar su alcance global y la inclusión cultural.

Datos clave del Super Bowl LX

• Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026.

• Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara (Sede de los San Francisco 49ers).

• Patrocinador: Apple Music.

• Repercusión: Se espera que la actuación de Bad Bunny marque un récord de audiencia internacional para la NFL, que busca consolidar mercados en México, Brasil y España.