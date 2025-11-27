La periodista Elisa Beni rompió su silencio en el programa Espejo Público de Antena 3 tras conocerse su despido de elDiario.es, medio en el que colaboró durante más de una década.

Beni explicó que su salida se produjo después de expresar en redes sociales su opinión sobre las críticas dirigidas a magistrados del Tribunal Supremo por su participación en un curso para abogados del turno de oficio. Según la periodista, su despido no obedeció a motivos profesionales, sino a una falta de alineación ideológica: “El mensaje es que ya no puedes opinar ni siquiera fuera del medio”, lamentó, y calificó la situación como una exigencia de “militancia” incompatible con su concepto del periodismo.

Durante su intervención, Beni respondió también a las declaraciones de Ignacio Escolar, quien había defendido que no podía permitir que una colaboradora insultara a periodistas del medio o difundiera mensajes que los desacreditaran. La periodista aclaró que muchos de esos mensajes se publicaron después de que se le comunicara oficialmente su salida, momento en el que se sintió libre para expresarse.

Además, defendió su trayectoria profesional de más de 40 años, negando haber cambiado de orientación política y subrayando que su prioridad siempre ha sido la defensa del Estado de derecho. Cerró su intervención entre la pena y la decepción, agradeciendo a Escolar la oportunidad que le brindó en su día, pero denunciando lo que considera un clima en el que se castiga la discrepancia.