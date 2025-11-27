‘Los domingos’, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, arrasa con nueve nominaciones a los Premios Feroz, donde destacan también las candidaturas de ‘Sirat’ y ‘Maspalomas’. Las series ‘Poquita fe’ y ‘Súperestar’ son las favoritas en su categoría.

Los Premios Feroz 2026, que se celebrarán en Pontevedra el 24 de enero, ya han anunciado a los nominados y los primeros favoritos a hacerse con los galardones. La película Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, se ha impuesto con un total de nueve nominaciones, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejores actrices protagonistas para Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz. Este notable logro confirma el gran impacto que ha tenido esta obra en la crítica y en la industria cinematográfica española.

Le siguen con siete candidaturas Sirat de Oliver Laxe, que destacó en el Festival de Cannes con el Premio del Jurado, y Maspalomas de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que también elevan la proyección del cine vasco. Con seis nominaciones se encuentra Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad, mientras que otras producciones como La cena, que aspira a varios premios, se posiciona con cinco.

La película El cautivo, junto a Mi amiga Eva y Muy lejos, han conseguido dos nominaciones cada una. Estas películas se mantienen en la lucha por los galardones principales, aunque no se destacan tanto como las grandes favoritas.

En la categoría de series, Poquita fe, dirigida por Pepón Montero y Juan Maidagán, y Súperestar, de Nacho Vigalondo, son las grandes favoritas con seis nominaciones, sorprendiendo a muchos ya que Anatomía de un instante no lidera la lista, a pesar de sus expectativas. Otras series que también han alcanzado una importante cantidad de nominaciones incluyen Yakarta, de Diego San José, y Furia, de Félix Sabroso, que se queda con tres.

Los Premios Feroz, otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, seguirán apostando por la visibilidad de la producción española en una gala que promete ser uno de los eventos más esperados del año. La actriz Marta Fernández Muro recogerá el Premio Feroz Audi de Honor, y las presentadoras del evento incluyen a figuras como Samantha Hudson, Petra Martínez, Antonio Duran Morris y Elisabeth Casanovas, mientras que Bob Pop repetirá en los comentarios para la retransmisión.