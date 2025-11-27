El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez a su llegada al Parlamento andaluz, coincidiendo con el juicio al exministro socialista José Luis Ábalos.

Antes del inicio del Debate del estado de la Comunidad, Moreno atendió a los medios y subrayó que “los casos de corrupción son cada vez más complejos”, agregando que el jefe del Ejecutivo “debería plantearse convocar elecciones”.

El líder andaluz insistió en que, pese al respeto a las decisiones judiciales, “la situación de corrupción en el Partido Socialista es cada vez más grave y acorrala más al señor Sánchez y su gobierno”.

Durante su intervención, Moreno también hizo un llamamiento a la unidad en Andalucía, denunciando los “privilegios” en financiación y alertando sobre la desigualdad derivada de la ordinalidad.