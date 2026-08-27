En relación con la pieza difundida por El Periódico de Ceuta el 24 de agosto de 2026 bajo el título «El ‘streamer’ Aruberuto Makoto elimina su cuenta de Instagram tras la polémica por acosar a una joven en Japón», rectifico los siguientes hechos:

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No es exacto presentar como hecho comprobado que la mujer estuviera ebria. «Está un poco borracha» fue una impresión del momento; yo no sabía qué había consumido ni había comprobado objetivamente su estado.

No pretendo negar la literalidad de los comentarios vulgares. La frase relativa a un hotel fue dirigida al acompañante, no a la mujer, y no se convirtió en una propuesta. No le pregunté si quería ir a un hotel, no la llevé a ninguno y no le formulé una petición sexual.

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No perseguí a la mujer, no restringí su movimiento y no intenté mantener una relación sexual con ella. Rectifico esos extremos fácticos, no las opiniones ni la existencia de críticas públicas.

En Tokio (Japón), 26 de agosto de 2026.

Firma nominal: Alberto Alonso Cividanes / Aruberuto Makoto