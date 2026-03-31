El Gran Premio de Jerez de MotoGP 2026 se celebrará del 24 al 26 de abril. Las entradas pueden adquirirse a través de los canales oficiales y todavía quedan algunas disponibles, con precios desde 69 euros.

El Mundial de MotoGP 2026 llegará a España tras la disputa de las tres primeras pruebas de la temporada. El circuito de Jerez volverá a ser escenario de una de las citas más esperadas del calendario, con los principales pilotos del campeonato peleando por la victoria en las distintas categorías del motociclismo.

El GP de Jerez de MotoGP 2026 se disputará entre los días 24 y 26 de abril, en un inicio de curso en el que Marco Bezzecchi se ha convertido en uno de los grandes protagonistas. El piloto italiano lidera la clasificación general con 81 puntos después de encadenar tres triunfos en los Grandes Premios de Tailandia, Brasil y Las Américas. Tras él aparece Jorge Martín, segundo con 77 puntos, mientras que Pedro Acosta ocupa la tercera posición provisional con 60 puntos. Por su parte, Marc Márquez es octavo con 28 puntos.

Los aficionados que todavía no hayan comprado su entrada para asistir al Gran Premio pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la competición. La venta está habilitada tanto en la web de MotoGP como en la página oficial del Circuito de Jerez. Según la información disponible, quedan pocas entradas, por lo que quienes no quieran perderse la cita deberán acudir cuanto antes a estas plataformas oficiales.

En cuanto a los precios, las entradas están disponibles desde 69 euros en la modalidad de entrada general. A partir de ahí, existen opciones de categoría superior para quienes busquen una experiencia más exclusiva. Entre ellas se encuentra la Tribuna Marc Márquez, con precios desde 199 euros. También están disponibles las Gift Card de 100, 300 y 500 euros, además de las opciones VIP, cuyo precio parte de 1.499 euros.

La zona VIP estará situada, según se detalla, cerca de la curva 3, en una ubicación privilegiada del circuito. Este espacio ofrece vistas de una de las secciones más destacadas del trazado y tiene capacidad para 700 invitados. Además, cuenta con jardines, terrazas y zonas privadas, concebidas para el descanso y la socialización durante la jornada.

Para quienes no puedan acudir al circuito, el GP de Jerez de MotoGP 2026 podrá seguirse a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de emisión y ofrecerá la cobertura de la carrera y de los entrenamientos durante todo el fin de semana.