En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha alzado la voz para denunciar el alarmante incremento de los discursos de odio que apuntan directamente hacia el colectivo trans, especialmente desde el ámbito público y las redes sociales.

La presidenta de la federación, Paula Iglesias, ha advertido que este señalamiento constante busca la deshumanización de las personas trans, una estrategia que no solo genera violencia, sino que oculta una realidad marcada por la precariedad: casi la mitad del colectivo se encuentra en riesgo de pobreza.

Un refugio en el entorno laboral

Frente a la hostilidad, la FELGTBI+ ha destacado una herramienta clave para la integración: el Protocolo de Acompañamiento Trans en las empresas. Este recurso busca que las compañías faciliten la transición de sus empleados de forma respetuosa y segura.

Iglesias ha urgido a las empresas a implementar estas medidas para frenar la discriminación laboral, aportando datos estremecedores sobre la vulnerabilidad habitacional del colectivo:

2 de cada 10 personas trans han sido expulsadas de sus hogares por transfobia.

han sido expulsadas de sus hogares por transfobia. 1 de cada 10 se ha visto obligada a dormir en la calle.

Hacia un Pacto de Estado contra el Odio

La federación considera «urgente» la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio. El objetivo es evitar que la hostilidad se normalice en los hogares y centros de trabajo, protegiendo a grupos que ya enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad.

«Es necesario que el odio no se cuele en nuestras vidas y no aumente una hostilidad injustificada contra personas que ya viven situaciones complicadas», señaló Paula Iglesias.

Demandas pendientes: Migrantes y realidades no binarias

Por su parte, Aike Martín, representante del grupo trans de la federación, puso el foco en las deudas legales pendientes:

Personas trans migrantes: Denuncian que, a pesar de residir en España, siguen sin poder reflejar su identidad en la documentación oficial, vulnerando la Ley LGTBI y la normativa comunitaria. Identidades no binarias: Critican la falta de reconocimiento legal, lo que las expone a «violencias administrativas y médicas» y a una constante invisibilización. Infancia y adolescencia: Lamentan que se siga negando la existencia de menores trans, privándoles de una educación inclusiva y respetuosa.

La jornada concluye con un mensaje claro: la visibilidad es el primer paso, pero sin políticas firmes contra el odio y la precariedad, la igualdad real seguirá siendo una asignatura