España cerró 2025 con 185.188 mujeres víctimas de violencia de género, un 0,7% más que el año anterior. Del total, 71.051 eran extranjeras, lo que representa el 38,37%, pese a que la población extranjera supone el 14,6% del total del país.

En España viven 7,2 millones de personas extranjeras, una cifra que equivale al 14,6% de la población total. Sin embargo, su peso entre las víctimas de violencia de género fue mucho mayor durante 2025. Según los datos facilitados, de las 185.188 mujeres que sufrieron violencia machista el pasado año, 71.051 eran extranjeras, lo que supone el 38,37% del total. Las 114.137 restantes, el 61,63%, eran españolas.

La situación también se refleja en los asesinatos machistas registrados en 2025. Durante ese año fueron asesinadas 49 mujeres, de las que el 57,1% eran españolas y el 42,9% extranjeras.

Los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial indican además que el número de víctimas aumentó respecto a 2024. En concreto, las 185.188 mujeres víctimas contabilizadas en 2025 representan un 0,7% más que en el ejercicio anterior, cuando fueron 183.908.

También crecieron las denuncias. Los órganos judiciales con competencias en violencia sobre la mujer recibieron durante 2025 un total de 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024.

Al igual que el año anterior, la mayor parte de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas. En concreto, siete de cada diez denuncias, el 71,61%, fueron interpuestas directamente por las mujeres afectadas. Las presentadas por familiares representaron el 1,96%. En términos absolutos, las víctimas registraron 146.338 denuncias, mientras que sus entornos familiares presentaron 4.006.

En el ámbito judicial, la mayoría de las resoluciones fueron condenatorias. Durante 2025 se dictaron 60.942 sentencias, de las que el 82,36% terminaron en condena para los agresores. El mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 92,93%, y en las audiencias provinciales, con un 79,96% del total de sentencias dictadas. Por su parte, los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 72,02% de los casos enjuiciados.

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron además en 2025 un total de 7.337 juicios por delitos leves, de los que 3.530, el 48%, fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados el pasado año, que ascendió a 9.812, el 31% correspondió a injurias y el 43% a vejaciones injustas. Estos órganos judiciales ingresaron durante el año 269.031 asuntos penales, y el 69,7% de los delitos instruidos fueron por lesiones y malos tratos.

En cuanto a los menores, los juzgados especializados enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 417 menores. De ellos, 340 eran españoles y 77 tenían otras nacionalidades. Se impusieron medidas en el 91,85% de los casos, lo que afectó a 383 menores en total.

El informe también recoge la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, que se situó en 74 en toda España, dos décimas menos que en 2024. Las comunidades autónomas con ratios superiores a la media nacional fueron Baleares, con 115,8; Navarra, con 100,3; Comunidad Valenciana, con 92,7; Canarias, con 90,3; Murcia, con 89,8; Andalucía, con 81,9; y Madrid, con 78,9.

Por debajo de la media nacional quedaron Cantabria, con 73,4; Aragón, con 64,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 61,3; País Vasco, con 59,9; Extremadura, con 58,5; Asturias, con 58; La Rioja, con 55,8; Galicia, con 49,8; y Castilla y León, con 48,4.