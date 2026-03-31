Abril de 2026 se presenta como un mes histórico para el ‘streaming’. Mientras nos despedimos de clásicos como ‘The Boys’, regresan fenómenos mundiales con saltos temporales y nuevas caras, incluyendo el esperado debut actoral de Rosalía en la televisión.

El panorama seriéfilo de este mes combina la nostalgia de los grandes finales con la expectación de regresos que han tardado años en materializarse. Desde los dramas adolescentes de HBO Max hasta las intrigas del narcotráfico en Netflix, estas son las citas obligatorias para tu calendario.

Los regresos más esperados

‘Euphoria’ (Temporada 3) – 13 de abril [HBO Max]: Cuatro años después, Sam Levinson nos reencuentra con el grupo de Rue (Zendaya). La serie abandona el instituto con un salto temporal de cuatro años para explorar la redención y el mal. La gran sorpresa es la incorporación de la cantante Rosalía al reparto, junto a nombres como Sharon Stone y Hunter Schafer.

Cuatro años después, Sam Levinson nos reencuentra con el grupo de Rue (Zendaya). La serie abandona el instituto con un salto temporal de cuatro años para explorar la redención y el mal. La gran sorpresa es la incorporación de la cantante al reparto, junto a nombres como Sharon Stone y Hunter Schafer. ‘Los Testamentos’ – 8 de abril [Disney+]: La secuela de ‘El cuento de la criada’, basada en la obra de Margaret Atwood. Ambientada cinco años después del final de la serie original, sigue a una nueva generación de mujeres en Gilead, con Agnes (Chase Infiniti) y Daisy (Lucy Halliday) como protagonistas.

La secuela de ‘El cuento de la criada’, basada en la obra de Margaret Atwood. Ambientada cinco años después del final de la serie original, sigue a una nueva generación de mujeres en Gilead, con Agnes (Chase Infiniti) y Daisy (Lucy Halliday) como protagonistas. ‘Hacks’ (Temporada 5 y final) – 10 de abril [HBO Max]: Deborah Vance (Jean Smart) y Ava regresan a Las Vegas para consolidar el legado de la cómica en una última tanda de 10 episodios.

Deborah Vance (Jean Smart) y Ava regresan a Las Vegas para consolidar el legado de la cómica en una última tanda de 10 episodios. ‘Clanes’ (Temporada 2) – 3 de abril [Netflix]: La historia de Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) regresa con un salto de tres años. Esta vez, se encuentran en bandos opuestos del narcotráfico en Cambados.

Nuevas apuestas y grandes repartos

‘Darth Maul’ – 6 de abril [Disney+]: El universo ‘Star Wars’ se expande con una serie animada centrada en el icónico villano, quien busca reconstruir su sindicato criminal y encuentra a una joven padawan desilusionada.

El universo ‘Star Wars’ se expande con una serie animada centrada en el icónico villano, quien busca reconstruir su sindicato criminal y encuentra a una joven padawan desilusionada. ‘Margo tiene problemas de dinero’ – 15 de abril [Apple TV]: Una de las grandes promesas del mes. Elle Fanning interpreta a una joven que recurre a OnlyFans para sobrevivir. El reparto es estelar: Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman .

Una de las grandes promesas del mes. interpreta a una joven que recurre a OnlyFans para sobrevivir. El reparto es estelar: Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y . ‘Beef’ (Temporada 2) – 16 de abril [Netflix]: La antología de comedia negra regresa con un nuevo conflicto. Oscar Isaac y Carey Mulligan encabezan una trama de favores y chantajes en un club de campo de élite.

La antología de comedia negra regresa con un nuevo conflicto. y encabezan una trama de favores y chantajes en un club de campo de élite. ‘Silicon Valley’ (Drama de Jonathan Glatzer) – 13 de abril [AMC+]: El guionista de ‘Succession’ pone el foco en el mundo de los «tech bros» y la inteligencia artificial con un reparto liderado por Billy Magnussen.

Guía rápida de estrenos (Abril 2026)