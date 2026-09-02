Los mejores pilotos del mundo se citarán en la capital de España del 11 al 13 de septiembre para el estreno del trazado urbano; la oferta de localidades oscila entre los 295 y los 1.340 euros

La Fórmula 1 desembarca en la capital de España con la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, un evento histórico que tendrá lugar en el nuevo circuito urbano de Madring del 11 al 13 de septiembre. La cita marcará el estreno oficial de esta carrera en el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial, reuniendo sobre el asfaltado madrileño a los mejores pilotos del planeta. Ante la alta expectativa generada entre los aficionados al motor, la organización ya ha dispuesto los canales oficiales de venta y la estructura tarifaria para presenciar las distintas sesiones del fin de semana.

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Calendario y horarios oficiales de las sesiones en el circuito Madring

El programa de competición del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid se estructurará a lo largo de tres jornadas consecutivas, distribuidas del viernes 11 al domingo 13 de septiembre con los siguientes horarios:

Viernes 11 de septiembre: 13:30 – 14:30 horas: Entrenamientos libres 1 (FP1). 17:00 – 18:00 horas: Entrenamientos libres 2 (FP2).

Sábado 12 de septiembre: 12:30 – 13:30 horas: Entrenamientos libres 3 (FP3). 16:00 – 17:00 horas: Sesión de clasificación.

Domingo 13 de septiembre: 15:00 – 17:00 horas: Carrera.



Características del trazado urbano de Madring

El nuevo circuito de Madring ha sido diseñado para ofrecer una experiencia técnica y exigente a los monoplazas. La pista cuenta con una extensión total de 5.470 metros de longitud, cuyo trazado alberga un conjunto de 22 curvas. Según las estimaciones previas, el tiempo por vuelta estimado se sitúa en torno al minuto y 32 segundos.

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El piloto español Carlos Sainz valoró el impacto de contar con un trazado de estas características en la capital durante la jornada de exhibición: «Cuando tenía diez años, cuando fui a mi primer Gran Premio, de espectador, si me dicen que iba a ser piloto de F1, que iba a ganar carreras, que iba a hacer poles, vueltas rápidas… no me lo hubiera creído. Y sucedió. Solo me faltaba tener el Gran Premio de España a veinte minutos de mi casa. Jamás lo hubiese soñado y se va a cumplir dentro de un año. Lo de hoy es un aperitivo de lo que será el año que viene. A los demás pilotos que me preguntan les cuento que el proyecto está en marcha. Yo, como embajador lo que voy a aportar es que el circuito tenga carácter, personalidad».

Dónde comprar las entradas para la carrera en Madrid

Los aficionados interesados en acudir al Gran Premio de España de Fórmula 1 pueden realizar la adquisición de las localidades a través del portal web oficial de la Fórmula 1, en la sección dedicada específicamente a esta prueba. En dicha plataforma se detalla la información sobre los sectores disponibles, las fechas del evento y los procedimientos de compra para presenciar el debut de Madring.

Precio y categorías de las localidades del GP de Madrid de F1

La oferta de entradas para presenciar las sesiones del Gran Premio de España está segmentada en cuatro opciones principales, con un rango de precios ajustado a la ubicación y los servicios de cada grada: