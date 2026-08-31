La patronal del fútbol español confirma los horarios de las jornadas 5, 6 y 7, ubicando el enfrentamiento de la capital en la séptima entrega antes del parón de selecciones

El primer derbi de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid ya cuenta con fecha y hora confirmadas. Ambos conjuntos de la capital se verán las caras el próximo 20 de septiembre a las 16:15 horas en el que supondrá el estreno de los enfrentamientos directos entre ambos clubes en la temporada 2026-27. La patronal del campeonato nacional ha hecho oficiales los horarios correspondientes a las jornadas 5, 6 y 7, quedando encuadrado el choque entre rojiblancos y madridistas en la séptima fecha, justo de manera previa a un nuevo parón en el calendario por los compromisos de las selecciones internacionales.

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Atlético y Real Madrid, en lo más alto del campeonato

El choque de la séptima jornada llegará con ambos contendientes situados en las posiciones de privilegio del torneo. A día de hoy, Real Madrid y Atlético de Madrid ocupan la primera y la segunda plaza de la clasificación liguera, respectivamente. Esta situación en la tabla se produce después de que el conjunto blanco se impusiera al Málaga por cuatro goles a cero (4-0) este pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que el cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone logró la victoria el sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla con un resultado de uno a tres (1-3).

En lo referente a los precedentes inmediatos entre ambas entidades, durante la pasada campaña el primer derbi disputado en el feudo metropolitano se resolvió con un triunfo rojiblanco por cinco goles a dos (5-2). Por su parte, en el choque correspondiente a la segunda vuelta del campeonato fue la escuadra madridista la que se adjudicó la victoria por tres goles a dos (3-2). Aquellos dos compromisos representaron los únicos enfrentamientos directos que midieron a los dos equipos madrileños a lo largo de todo el curso anterior.

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El Metropolitano albergará el primer choque de la temporada

Al igual que sucedió en el ejercicio precedente, el primer derbi liguero de la temporada volverá a celebrarse en el estadio del Atlético de Madrid. Con el horario fijado para las 16:15 horas del 20 de septiembre, la previsión apunta a que el encuentro de la segunda vuelta en el Santiago Bernabéu se celebre en la franja nocturna de las 21:00 horas, idéntico tramo al programado en la última campaña.

Junto a la fecha del derbi, el Real Madrid ha conocido de forma paralela la programación de sus siguientes compromisos oficiales. Tras medirse el próximo viernes a las 21:00 horas contra el Real Betis en el estadio de La Cartuja, la escuadra blanca recibirá la visita del Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu el 12 de septiembre a las 21:00 horas. Posteriormente, el equipo madridista se desplazará al estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche el 15 de septiembre a las 21:30 horas.