Primera División RFEF – Group 2 | Jornada 1 | Lunes, 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 — Teruel y Real Madrid II empataron 0-0 en la única cita de la jornada inaugural del Grupo 2 de la Primera División RFEF.

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Resultados de la jornada (todos los marcadores)

Teruel 0 – 0 Real Madrid II

El reparto de puntos deja a ambos equipos con un punto inicial en la clasificación. El partido evidenció la solidez defensiva de Teruel y la falta de acierto del filial madridista en el último tramo, según se apreció durante el encuentro. Para Teruel supone un punto logrado como local que puede servir de base en jornadas venideras; para Real Madrid II, una oportunidad perdida para arrancar con victoria fuera de casa.

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