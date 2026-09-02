Umaru Konare se suma a la delantera de la AD Ceuta FC. El jugador llega cedido para reforzar el equipo con su fuerza y capacidad física.

La AD Ceuta FC anuncia la incorporación de Konare como parte de su estrategia para potenciar su delantera en la presente temporada.

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