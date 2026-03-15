La crisis regional cumple su tercera semana con el estrecho de Ormuz como escenario crítico. Mientras Irán intensifica su ofensiva sobre instalaciones estadounidenses y amenaza directamente a Netanyahu, Washington mantiene su postura de presión militar mediante la operación ‘Furia Épica’.

El conflicto en Oriente Medio se ha recrudecido en las últimas horas, consolidando un escenario de inestabilidad sin visos de una resolución a corto plazo. La tensión en el estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de la disputa, después de que los intentos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, para que sus aliados internacionales (Francia, Reino Unido, China, Japón y Corea del Sur) desplieguen buques de guerra para garantizar la seguridad del tránsito petrolero, hayan encontrado reticencias.

Ofensiva iraní y amenazas a Israel

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha reivindicado este domingo un nuevo ataque contra la base aérea de Al Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos. Según fuentes iraníes, la operación incluyó el lanzamiento de diez misiles hipersónicos y un número indeterminado de drones contra centros de mando vinculados a Estados Unidos e Israel. Además, el régimen de Teherán ha elevado el tono contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al afirmar que «perseguirá sin descanso» al mandatario para acabar con su vida.

Por su parte, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) ha confirmado el despliegue de un bombardero B-52 ‘Stratofortress’ para una misión nocturna, asegurando que sus ataques contra las capacidades militares iraníes seguirán siendo «impredecibles, dinámicos y decisivos».

Bloqueo diplomático y bajas militares

A pesar de que el presidente Trump ha reconocido señales de disposición iraní para negociar, ha cerrado la puerta a un alto el fuego inmediato: «Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas», declaró a la NBC. El mandatario exige, entre otras condiciones, el abandono total de las ambiciones nucleares de Teherán.

Mientras la diplomacia se estanca, el coste humano sigue aumentando. El Departamento de Guerra de EE. UU. ha identificado a los seis militares fallecidos el pasado jueves tras el siniestro de un avión KC-135 en Irak. Aunque Washington clasifica el suceso como un accidente, fuentes iraníes y milicias iraquíes sostienen que la aeronave fue alcanzada por un misil.

Respuesta internacional y situación en el Líbano

La petición de Trump para proteger el estrecho de Ormuz ha provocado respuestas diversas:

Corea del Sur: Ha informado que revisará el llamamiento de manera «exhaustiva» antes de tomar una decisión.

Ha informado que revisará el llamamiento de manera «exhaustiva» antes de tomar una decisión. Japón: Mantiene la cautela, subrayando que cualquier decisión debe ponderarse bajo criterios legales y de seguridad nacional debido al conflicto activo.

Paralelamente, la tragedia humanitaria persiste en el Líbano, donde la intensificación de los bombardeos israelíes ha elevado el número de víctimas mortales a 826 personas, según las autoridades sanitarias locales, sumándose a la crisis de desplazados que atraviesa el país.