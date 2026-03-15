La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de un hombre de 52 años en la localidad de Pedreña, ubicada en Marina de Cudeyo, como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.

Los hechos, que han conmocionado a la comunidad local, habrían ocurrido durante la jornada del sábado, antes de que el hombre alertara a las autoridades, alegando que encontró a su compañera sin vida en su hogar.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este presunto caso de violencia de género, que ha provocado una gran atención mediática y social.

Aunque entre la pareja no existían denuncias previas por violencia de género, el detenido presenta un historial con antecedentes relacionados con este tipo de delitos hacia otras mujeres.

La autopsia realizada este domingo ha determinado que la causa de la muerte de la mujer es un hecho violento, lo que ha llevado a las autoridades a proceder a la detención del varón en cuestión.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria se ha informado del caso al Ministerio de Igualdad, enfatizando la gravedad de la situación y la necesidad de abordar los casos de violencia machista con la mayor seriedad posible.

Ante casos como estos, es fundamental recordar que existen recursos disponibles para las víctimas de violencia machista. El teléfono 016 brinda asistencia las 24 horas del día, atendiendo en diversos idiomas.

En caso de emergencia, se puede recurrir a los números de emergencias como el 112 o contactar a la Policía Nacional al 091 y a la Guardia Civil al 062. La aplicación ALERTCOPS también puede ser una herramienta útil para enviar señales de alerta a las autoridades en situaciones críticas.