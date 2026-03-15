Valencia vive este domingo 15 de marzo una de las jornadas más intensas de su Feria de Fallas. La Plaza de Toros de la capital del Turia acoge un programa doble de alto nivel que abarca tanto el rejoneo como la tauromaquia a pie, en un día marcado por la gran expectación tras el reciente triunfo de Samuel Navalón, quien abrió la Puerta Grande en la jornada de ayer.

Corrida de rejones: maestros a caballo a las 12:00 horas

La sesión matinal, programada para las 12:00 horas, estará protagonizada por el arte del rejoneo. Los diestros se enfrentarán a toros de la prestigiosa ganadería portuguesa María Guiomar Cortés de Moura, un hierro reconocido en el circuito por la nobleza y la calidad de sus reses, cualidades fundamentales para el lucimiento en el toreo a caballo.

El cartel de rejones cuenta con tres figuras consagradas que garantizan un espectáculo de máximo nivel:

• Andy Cartagena: Un nombre fundamental en el rejoneo actual, caracterizado por su veteranía y conexión con los tendidos.

• Diego Ventura: Considerado unánimemente como uno de los máximos dominadores de la disciplina en los últimos años.

• Lea Vicens: Referente indiscutible del toreo a caballo y figura habitual en los carteles de las grandes ferias taurinas de España.

Corrida de toros: figuras en el ruedo a las 17:00 horas

El ambiente taurino continuará por la tarde, a las 17:00 horas, con uno de los platos fuertes del abono fallero. Para esta ocasión, se lidiarán astados de la ganadería de Jandilla, un hierro habitual en las plazas de primera categoría y muy valorado por la afición valenciana debido a la regularidad y seriedad de sus ejemplares.

El paseíllo lo realizarán tres matadores de trayectorias y estilos diferenciados:

• Sebastián Castella: Figura consolidada que aporta al ruedo su habitual firmeza y capacidad lidiadora.

• José María Manzanares: El diestro alicantino, uno de los nombres propios del escalafón, vuelve a la plaza valenciana con su sello característico.

• Pablo Aguado: El torero sevillano, exponente de un corte clásico, llega a esta cita en un momento de forma destacado.

Esta doble cita taurina supone un hito en la programación fallera, consolidando a Valencia como epicentro de la tauromaquia nacional en estas fechas. Tras el eco del éxito cosechado ayer por Samuel Navalón en su reaparición, la expectación ante el compromiso de este domingo se mantiene en niveles máximos.