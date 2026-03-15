La artista ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que admite haberse equivocado al valorar la figura del pintor malagueño y aclara su posición respecto al movimiento feminista tras recibir una oleada de críticas.

La cantante Rosalía ha roto su silencio en las últimas horas para zanjar la controversia generada por sus recientes declaraciones. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, la artista ha reconocido que sus palabras sobre Pablo Picasso durante una entrevista con la escritora argentina Mariana Enríquez fueron desafortunadas, atribuyendo su error a una falta de conocimiento sobre los hechos.

«No tenía conciencia de los casos reales de maltrato»

En aquella conversación, Rosalía defendió la idea de separar al artista de su obra, afirmando que no le importaban las actitudes personales de Picasso si disfrutaba de sus creaciones. Esta postura generó un intenso rechazo en redes sociales, donde se le recordó que el pintor malagueño fue acusado de maltrato hacia mujeres a lo largo de su vida.

«No estoy en paz con lo que dije. Es verdad que me he equivocado, tenéis razón, absolutamente», ha admitido la cantante en su comunicado. Rosalía se ha disculpado por su «falta de sensibilidad» y por no haber empatizado con los testimonios de las víctimas. «Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, había oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de que hubo casos reales de maltrato«, ha explicado, subrayando la importancia de no opinar sobre temas complejos sin disponer de la información necesaria.

Aclaración sobre el feminismo

Además de la polémica sobre Picasso, la artista ha aprovechado el vídeo para abordar las críticas recibidas por haber evitado definirse explícitamente como feminista en otras entrevistas, donde llegó a afirmar que no se sentía capaz de identificarse con «ningún ismo».

«Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo», ha aclarado Rosalía. Según la intérprete, su reticencia a usar etiquetas responde a un exceso de precaución, motivado por el temor a «no ser una representación lo suficientemente buena» del movimiento. «Para mí es algo obvio mi posición feminista, pero para el resto parece que no lo ha sido tanto», ha lamentado, incidiendo en que su manera de vivir, escribir y crear música es, a su juicio, inherentemente feminista.

La artista ha concluido su intervención señalando que el mundo actual se siente excesivamente polarizado, obligando a un posicionamiento constante, y ha dedicado este mensaje de rectificación a sus seguidores más fieles, agradeciéndoles su apoyo tras sentirse incómoda con la repercusión pública de sus palabras.