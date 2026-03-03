El país logra su máximo histórico de cotizantes para un segundo mes del año con 21,67 millones de afiliados. El desempleo sube de forma testimonial en 3.600 personas, marcando su nivel más bajo desde 2008.

El mercado laboral español mantiene su inercia positiva. Según los datos publicados este martes por el Gobierno, España sumó 97.000 nuevos empleos en febrero, consolidando una tendencia alcista que sitúa la afiliación a la Seguridad Social en cifras récord para este periodo del año. Aunque el número de desempleados creció levemente en 3.600 personas, el Ministerio de Trabajo matiza que este repunte no se debe a la destrucción de puestos, sino a la incorporación de jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral.

Radiografía de la afiliación: Educación y Hostelería al frente

El impulso del empleo en febrero ha estado liderado por sectores clave que compensaron la caída estacional del comercio tras el fin de las rebajas.

Educación: Fue el gran motor del mes con 31.200 nuevos afiliados , recuperándose del bache de enero.

Fue el gran motor del mes con , recuperándose del bache de enero. Hostelería: Sumó 23.000 cotizantes , iniciando los preparativos para la campaña de Semana Santa.

Sumó , iniciando los preparativos para la campaña de Semana Santa. Construcción e Industria: También mostraron músculo con incrementos de 19.200 y 12.700 empleos, respectivamente.

En el lado opuesto, el comercio destruyó cerca de 14.000 empleos, una dinámica habitual tras el cierre de la temporada de invierno, mientras que las actividades sanitarias restaron 7.600 afiliados.

El paro en mínimos de 18 años

A pesar del incremento de 3.600 parados —el primer dato negativo en un mes de febrero desde 2021—, el volumen total de desempleados se sitúa en 2,42 millones. Esta cifra representa el nivel más bajo para un mes de febrero desde el año 2008, previo al estallido de la crisis financiera.

El análisis de los datos revela que el desempleo cayó en la construcción, la industria y la agricultura. El aumento global se explica exclusivamente por el colectivo «sin empleo anterior», que creció en 6.300 personas, evidenciando que más personas (principalmente jóvenes) se han volcado a la búsqueda activa de trabajo.

Datos clave por regiones y colectivos

Comunidades Autónomas: Islas Baleares lideró el crecimiento mensual (+2,8%) gracias al tirón turístico prematuro. En términos anuales, la Comunidad Valenciana se posiciona como la región con mejor desempeño (+3,5%).

lideró el crecimiento mensual (+2,8%) gracias al tirón turístico prematuro. En términos anuales, la se posiciona como la región con mejor desempeño (+3,5%). Autónomos: El colectivo creció en 37.500 personas en el último año, destacando el repunte en sectores de alto valor añadido como la ciencia y la tecnología.

El colectivo creció en 37.500 personas en el último año, destacando el repunte en sectores de alto valor añadido como la ciencia y la tecnología. Contratación: La reforma laboral sigue mostrando sus efectos, con un 44,2% de los nuevos contratos de carácter indefinido.