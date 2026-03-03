El nuevo convenio con la Comunidad de Madrid eleva el presupuesto un 50% anual para blindar la salud del presidente, en un momento de máxima presión diplomática por el eje Washington-Rabat.

Como informa libertadigital en plena crisis de confianza con la administración Trump y bajo la sombra del reforzamiento de Marruecos como aliado preferente de EE. UU., el Gobierno de España ha decidido blindar la asistencia sanitaria de la Presidencia. Según el nuevo convenio suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la Comunidad de Madrid, el presupuesto para la atención médica de Pedro Sánchez y altos dignatarios se elevará a 3 millones de euros para los próximos 22 meses.

Un incremento presupuestario del 50%

La partida destinada a la vigilancia de la salud del presidente experimenta un salto notable respecto al periodo anterior (2021-2025), donde el gasto rondaba el millón de euros anual. Para el ejercicio de 2026 se han consignado 1,3 millones, cifra que ascenderá hasta los 1,6 millones en 2027.

Este despliegue económico no solo busca garantizar la asistencia inmediata en el Complejo de la Moncloa, sino que también cubre el dispositivo necesario para expresidentes, ministros y mandatarios extranjeros en visita oficial.

Detalles del operativo: Médicos, UVI móvil y seguridad

El nuevo acuerdo financiero supone un cambio de paradigma: la Presidencia del Gobierno asumirá ahora el 90% del coste, dejando solo un 10% a cargo de la Comunidad de Madrid. El dispositivo incluye:

Personal especializado: Un equipo formado por un director operativo, un supervisor, 8 médicos y 8 enfermeros.

Un equipo formado por un director operativo, un supervisor, 8 médicos y 8 enfermeros. Logística de emergencia: Dos unidades móviles (ambulancias UCI) permanentes en Moncloa y una Unidad Sanitaria de Altos Mandatarios en el Hospital La Paz.

Dos unidades móviles (ambulancias UCI) permanentes en Moncloa y una Unidad Sanitaria de Altos Mandatarios en el Hospital La Paz. Escolta médica: 12 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán específicamente como conductores de las unidades de cuidados intensivos móviles.

El contexto: Salud y geopolítica

Este aumento del gasto coincide con las informaciones publicadas por Libertad Digital sobre una presunta dolencia cardiovascular que afectaría al presidente Sánchez, lo que habría motivado revisiones frecuentes y discretas en el Hospital Ramón y Cajal. Aunque el entorno del presidente ha intentado proyectar una imagen de normalidad a través de redes sociales, la oposición ha exigido transparencia inmediata sobre su estado de salud.

La noticia llega en un momento de debilidad externa para el Ejecutivo. Mientras la administración española refuerza sus protocolos internos, el escenario internacional se complica. La reciente señalización de Donald Trump hacia la gestión de Sánchez y el creciente protagonismo de Marruecos en la estrategia de la Casa Blanca han generado un clima de incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno a medio plazo.

Una prórroga en el horizonte

El convenio tiene una vigencia inicial de 22 meses, aunque contempla la posibilidad de prorrogarse por dos años adicionales. Este blindaje sanitario asegura que, independientemente de la agitación política y los roces con Marruecos o Estados Unidos, el operativo médico de la Moncloa cuente con los recursos materiales y humanos de última generación proporcionados a través del Hospital Universitario La Paz.