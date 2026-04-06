La Audiencia Nacional sienta en el banquillo al exministro Jorge Fernández Díaz y a otros nueve acusados. Se investiga el uso de fondos reservados para una operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Este lunes, 6 de abril de 2026, ha arrancado en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados de la crónica política y judicial española: el caso Kitchen. El tribunal juzga la presunta puesta en marcha de un operativo ilegal entre 2013 y 2015, cuyo objetivo habría sido robar documentos comprometedores para el Partido Popular al que fuera su tesorero, Luis Bárcenas.

Los rostros en el banquillo

La plana mayor del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta a graves peticiones de pena. Entre los diez acusados destacan:

Jorge Fernández Díaz: El exministro de Interior, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel .

El exministro de Interior, para quien la Fiscalía pide . Francisco Martínez: Exsecretario de Estado de Seguridad y número dos del ministerio, con una petición fiscal de otros 15 años .

Exsecretario de Estado de Seguridad y número dos del ministerio, con una petición fiscal de otros . José Manuel Villarejo: El excomisario, pieza central en el engranaje de la operación, afronta la pena más alta: 19 años de prisión .

El excomisario, pieza central en el engranaje de la operación, afronta la pena más alta: . Eugenio Pino: Exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, junto a otros comisarios y asesores.

El objetivo: Proteger al partido

La tesis del Ministerio Fiscal sostiene que los acusados organizaron una estructura parapolicial para sustraer a Bárcenas y su familia cualquier prueba sensible sobre el caso Gürtel o la supuesta Caja B del PP. Para financiar esta red de espionaje, se habrían desviado fondos reservados del Estado de manera ilícita.

Por su parte, Luis Bárcenas, que ejerce la acusación particular, ha elevado la apuesta solicitando hasta 41 años de cárcel para Fernández Díaz y Francisco Martínez.

Testigos de alto nivel

El juicio, que se prolongará hasta el próximo 30 de junio, contará con una pasarela de testigos que marcaron la política nacional de la última década. Se espera la comparecencia de:

Mariano Rajoy: El expresidente del Gobierno volverá a testificar ante la Audiencia Nacional. Soraya Sáenz de Santamaría: Exvicepresidenta del Ejecutivo. María Dolores de Cospedal: Exsecretaria general del PP. Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias: El matrimonio declarará el próximo 20 de abril en calidad de perjudicados por el operativo.

Las primeras jornadas estarán dedicadas a las cuestiones previas, donde las defensas intentarán impugnar pruebas o alegar vulneraciones de derechos antes de que comience el interrogatorio a los acusados. La sentencia de este caso marcará un hito en la depuración de responsabilidades sobre el uso de las instituciones del Estado para fines partidistas.