El combinado de Luis de la Fuente se mide este martes, 31 de marzo, al conjunto africano en el RCDE Stadium de Barcelona tras la brillante victoria ante Serbia y la cancelación de la Finalissima.

La selección española de fútbol afronta esta noche un duelo clave en su preparación para la Copa del Mundo 2026. El RCDE Stadium de Cornellá-El Prat será el escenario, a partir de las 21:00 horas, del enfrentamiento amistoso entre España y Egipto, el último examen para el bloque nacional antes de que el torneo mundialista dé el pistoletazo de salida en poco más de 70 días en Estados Unidos, México y Canadá.

Este compromiso surge tras la obligada reestructuración del calendario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La cancelación de la Finalissima contra Argentina, prevista inicialmente para el 27 de marzo en Qatar debido al conflicto bélico en Oriente Medio, propició la búsqueda de rivales de entidad como Serbia y el propio combinado egipcio para dar rodaje al equipo de Luis de la Fuente en esta ventana internacional de marzo.

La Roja, lanzada tras el triunfo en Villarreal

España llega a esta cita con las sensaciones al alza después de la exhibición ofrecida el pasado viernes en La Cerámica. El conjunto español se impuso con autoridad a Serbia (3-0) gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto del debutante Víctor Muñoz, quien presentó su candidatura para la lista definitiva del Mundial. La intensidad y la creatividad mostradas en tierras valencianas ratifican a España como una de las aspirantes al título intercontinental.

Para el duelo de hoy, la principal incógnita radica en si el seleccionador mantendrá el bloque titular o si introducirá rotaciones para probar a jugadores con menos minutos. La única ausencia confirmada es la de Martín Zubimendi; el centrocampista del Arsenal causó baja por unas molestias en su rodilla derecha tras sustituir a Rodri Hernández en el encuentro ante los serbios.

Un rival de entidad liderado por Salah

Egipto llega a Barcelona como un examinador de nivel. Los «Faraones», que recientemente alcanzaron las semifinales de la Copa de África, vienen de golear a domicilio a Arabia Saudí (0-4) con una actuación coral donde destacaron nombres como Trezeguet o Marmoush. El equipo liderado por la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, exigirá la mejor versión defensiva de España en un choque que será dirigido por el colegiado búlgaro Georgi Kabakov.

Convocatoria de la Selección Española

• Porteros: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García.

• Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Huijsen, Mosquera, Cucurella y Grimaldo.

• Centrocampistas: Rodri, Pedri, Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo y Fermín.

• Delanteros: Yeremi Pino, Alex Baena, Barrenetxea, Víctor Muñoz, Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias y Lamine Yamal.

Horario y dónde ver el España – Egipto por TV

El encuentro amistoso entre las selecciones de España y Egipto se disputa este martes, 31 de marzo, a las 21:00 horas.

Los aficionados podrán seguir el partido en directo por televisión a través de La 1 de TVE. Asimismo, el choque estará disponible de forma gratuita en la plataforma de ‘streaming’ RTVE Play.