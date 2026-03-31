La serie de época de Televisión Española afronta una entrega marcada por las intrigas palaciegas y la peligrosa propuesta de don Hernando a José Luis, mientras la tensión entre Victoria y Matilde se recrudece tras el enlace nupcial.

El drama de época ‘Valle Salvaje’ regresa este martes, 31 de marzo, a la parrilla de La 1 con un episodio que promete alterar el frágil equilibrio de la Casa Grande. Tras los recientes festejos por la boda de Atanasio y Matilde, la atmósfera en el palacio se torna sombría. La entrega 386, que se emitirá a las 17:35 horas, sitúa a sus protagonistas ante dilemas morales y amenazas directas que podrían cambiar el destino de los habitantes del valle de forma irreversible.

Uno de los puntos de mayor fricción se localiza en la figura de Dámaso, quien protagonizará un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. En un alarde de temeridad, el personaje llegará a amenazar a Enriqueta, un movimiento que pone en duda si es plenamente consciente del terreno pantanoso en el que se adentra. Esta nueva hostilidad se suma a la batalla interna que libra la producción creada por Josep Cister, donde cada gesto puede dinamitar la convivencia tanto en la Casa Grande como en la Casa Pequeña.

La conspiración contra Victoria

El núcleo de la intriga política y criminal del capítulo se centra en las conversaciones entre don Hernando y José Luis. El primero continúa con su labor de persuasión, intentando convencer a José Luis de la necesidad de acabar con la vida de Victoria. El argumento esgrimido por don Hernando es la urgencia de librarse de la amenaza que supone Dámaso, aunque insiste en matizar que ninguno de los dos posee una naturaleza asesina. La decisión final de José Luis permanece en el aire, tras haberle comunicado previamente su postura a don Hernando en la jornada anterior.

Por su parte, Victoria no encontrará tregua tras los eventos nupciales. La relación con Matilde volverá a romperse en un nuevo cara a cara, evidenciando que la reciente boda no ha servido para limar las asperezas entre ambas mujeres, sino más bien para acentuar su rivalidad histórica.

Antecedentes y contexto en el palacio

La situación actual en ‘Valle Salvaje’ viene precedida por un lunes de grandes revelaciones y eventos sociales. La audiencia fue testigo del esperado enlace entre Atanasio y Matilde, un momento de felicidad efímera que ha dado paso a las actuales «nubes negras». Asimismo, la trama se vio sacudida cuando Amadeo sorprendió a Pepa y Francisco en una actitud comprometida, un suceso que añade más presión a la red de secretos que envuelve a la familia.

Con el cerco estrechándose sobre Victoria y las amenazas de Dámaso sobre la mesa, este último episodio del mes de marzo se presenta como una pieza fundamental para resolver las incógnitas que rodean la seguridad de los protagonistas y la estabilidad del valle antes del inicio de la programación vespertina habitual de la cadena pública.