El combinado dirigido por David Gordo busca consolidar su liderato en el Grupo A este martes, 31 de marzo, en el Centro Deportivo Alcalá de Henares tras la reciente goleada ante Chipre.

La selección española sub-21 continúa su firme trayectoria hacia la Eurocopa de 2027, que tendrá como sedes Albania y Serbia entre el 12 de junio y el 5 de julio de dicho año. Tras el contundente triunfo logrado recientemente ante el combinado de Chipre (0-7), los pupilos de David Gordo se enfrentan ahora a Kosovo con el objetivo de cerrar este último parón de la temporada 2025/26 con pleno de victorias y reforzar su posición de privilegio en la tabla.

Actualmente, «La Rojita» encabeza el Grupo A con 18 puntos, manteniendo una ventaja de cinco sobre su inmediato perseguidor, Finlandia, que suma 13. El encuentro de esta tarde se presenta como una oportunidad idónea para ampliar la brecha y acercar de forma definitiva la clasificación matemática para la cita continental del próximo verano.

Escenario y protagonistas del encuentro

El duelo tendrá lugar en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, una instalación de vanguardia situada en el barrio de Espartales de la ciudad complutense. Con una capacidad para 2.685 espectadores, el estadio es la sede habitual del Atlético de Madrid femenino y del Atlético Madrileño, además de centro de operaciones de la academia rojiblanca. Se espera un lleno absoluto para arropar a los internacionales españoles en este séptimo compromiso clasificatorio.

En el plano deportivo, la convocatoria destaca por la presencia de figuras emergentes del fútbol nacional. Marc Bernal, el joven centrocampista del FC Barcelona, acapara gran parte de los focos tras su reciente debut frente a Chipre. Asimismo, el ataque español llega en un estado de forma óptimo, liderado por el delantero del Real Madrid, Gonzalo García, cuya eficacia goleadora —firmó un doblete en el último compromiso— se antoja fundamental para doblegar la resistencia del conjunto kosovar.

Horario y canales de emisión en directo

El partido entre España y Kosovo sub-21 se disputa este martes, 31 de marzo, a partir de las 19:00 horas. Los aficionados que deseen seguir las evoluciones del equipo nacional podrán hacerlo a través de la televisión pública.

El encuentro será retransmitido en directo por Teledeporte. Asimismo, para aquellos que prefieran el formato digital o dispositivos móviles, la plataforma RTVE Play ofrecerá la señal en ‘streaming’ a través de su página web y aplicación oficial.