El índice de referencia cierra marzo con una media del 2,56%, firmando su mayor ascenso desde octubre de 2022. La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio rompe la tendencia a la baja y eleva el coste anual de los préstamos hipotecarios.

La evolución del mercado hipotecario en España ha dado un giro inesperado debido al actual contexto internacional. El euríbor, el indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas a tipo variable en el país, ha reaccionado con prontitud a las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Irán, iniciada a finales de febrero. Este conflicto ha puesto en alerta a los mercados financieros y, por extensión, a los consumidores españoles, quienes verán cómo sus cuotas mensuales experimentan un incremento significativo tras meses de relativa calma.

El índice es un indicador extremadamente sensible a los movimientos macroeconómicos y suele anticiparse a las decisiones que el Banco Central Europeo (BCE) pueda adoptar sobre los tipos de interés. Durante las últimas semanas, el euríbor se ha movido en valores máximos, lo que se traducirá de manera inmediata en un encarecimiento de los préstamos. Según los datos del comparador ‘HelpMyCash’, el índice cerrará el mes de marzo con una media mensual del 2,56%, lo que representa la mayor subida registrada en un solo mes desde octubre de 2022.

Una subida impulsada por el conflicto bélico

La comparativa con periodos anteriores ilustra la magnitud del repunte. En octubre de 2022, el euríbor escaló del 2,233% al 2,629% espoleado por la inflación derivada de la guerra en Ucrania. En esta ocasión, el patrón se repite: el indicador ha pasado del 2,221% registrado en febrero al 2,56% en marzo. Desde ‘HelpMyCash’ advierten de que el índice amenaza con mantenerse al alza si el conflicto en Irán no se resuelve a corto plazo, lo que supondrá el primer contratiempo financiero del año para quienes deban revisar su hipoteca, ya sea con carácter mensual o anual.

Para una hipoteca media en España de 150.000 euros a 25 años, con un interés de euríbor más un diferencial del 1%, la cuota pasará de los 743 euros actuales a 756 euros. Este incremento supone un coste adicional de 160 euros al año. En el caso de las revisiones semestrales para este mismo préstamo, las mensualidades ascenderán de 725 a 756 euros, lo que implica un desembolso extra de 186 euros por semestre.

Otros análisis del sector muestran una visión aún más pesimista. El comparador Kelisto suma a estas cifras el concepto del «ahorro evaporado», refiriéndose a la rebaja que se habría aplicado de no haber estallado el conflicto bélico, y cifra el impacto total en 340 euros anuales para el bolsillo del hipotecado.

Incertidumbre y estrategias de protección

El escenario futuro permanece ligado a la evolución de la guerra. Miquel Riera, analista hipotecario de ‘HelpMyCash’, no descarta que el índice pueda escalar hasta el 2,7% o incluso superar dicha cifra de aquí a finales de año. Por el contrario, una finalización del conflicto podría devolver al euríbor a valores cercanos al 2,3%.

Ante esta volatilidad, los usuarios buscan fórmulas para proteger sus economías domésticas. Los bancos ya han comenzado a encarecer las hipotecas fijas que se negocian en la actualidad, pero quienes ya poseen una hipoteca variable cuentan con alternativas legales:

• Novación: Consiste en renegociar con la propia entidad bancaria las condiciones del contrato para modificar el tipo de interés, pasando por ejemplo a una modalidad fija o mixta.

• Subrogación: Supone el traslado del préstamo a otra entidad bancaria para obtener una mejora en las condiciones y el tipo aplicado.

• Reducción del diferencial: Pactar una rebaja en la parte fija que se suma al euríbor para el cálculo final del interés.