La empresa pública española Navantia entrega este jueves a la Marina Real de Marruecos un buque patrullero construido en sus astilleros de San Fernando, situados en la provincia de Cádiz. La transferencia de la embarcación estaba programada para llevarse a cabo mediante una ceremonia institucional que preveía reunir en la localidad gaditana a autoridades de ambos reinos. Sin embargo, en el contexto de la actual crisis migratoria en Ceuta, la celebración del acto protocolario ha sido finalmente descartada, por lo que la entrega del navío se realiza sin protocolo.

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La fabricación de este buque patrullero es fruto de un acuerdo firmado entre las partes en el año 2021, habiéndose iniciado las primeras tareas de construcción en los astilleros gaditanos en julio de 2023. En cuanto a sus características técnicas, se trata de un patrullero de altura que cuenta con una eslora de 87 metros y una manga total de 13 metros, cuya capacidad le permite albergar a una dotación de hasta 60 personas a bordo.

El contrato de construcción del patrullero para el país vecino no se limita exclusivamente a la entrega de la unidad naval, sino que abarca asimismo un paquete completo de apoyo técnico-logístico. Esta cobertura incluye el suministro de piezas de repuesto, herramientas y la correspondiente documentación técnica. De forma complementaria, el acuerdo contempla la prestación de servicios de formación técnica dirigidos al personal de la Marina Real Marroquí, los cuales se impartirán en España.

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Diversos medios de comunicación marroquíes, entre los que se encuentra Hespress, se han hecho eco de la recepción de la embarcación por parte de las fuerzas navales del país alahuita. La Marina Real de Marruecos ha bautizado al barco con el nombre de ‘Mulay Hasán’, en homenaje al heredero al trono e hijo mayor del rey Mohamed VI.

De acuerdo con lo recogido por la citada publicación, el ‘Mulay Hasán’ pertenece a la familia Avante 1800, una plataforma naval concebida para desarrollar misiones de vigilancia marítima y de protección de zonas económicas exclusivas. El diseño de la nave permite la integración de diferentes sistemas y equipos en función de los requerimientos de la fuerza naval. Con la incorporación de este nuevo patrullero de altura, la Marina Real Marroquí refuerza los recursos materiales destinados a las labores de control y a la realización de operaciones de larga duración en el mar.