España se afianza como líder del grupo A3 de la Liga de las Naciones tras su contundente victoria por 4-1 frente a Croacia. El encuentro se disputó este martes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde la selección española logró sumar seis puntos de seis posibles, tras vencer previamente a Inglaterra.

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Con este triunfo, España se posiciona como líder indiscutible del grupo, acercándose a los cuartos de final de la competición. La selección dirigida por Luis de la Fuente mostró un juego sólido y eficaz, que le permitió dominar a su rival croata durante todo el partido.

El próximo desafío para España será el sábado, cuando se enfrente a la República Checa en Oviedo a las 20:45 horas. Este partido será crucial para mantener su racha ganadora y asegurar su posición en la cima del grupo.

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El ambiente en Sevilla fue electrizante, con los aficionados apoyando fervientemente a su equipo. La victoria no solo refuerza la moral del equipo, sino que también entusiasma a la afición de cara a los próximos encuentros.