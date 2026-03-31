La selección española frenó su euforia este 31 de marzo en Cornellà tras igualar 0-0 frente a Egipto. El equipo dirigido por Luis de la Fuente, que venía de una convincente victoria ante Serbia el pasado viernes, ofreció una versión gris e inoperante en el antepenúltimo amistoso de preparación antes del Mundial de 2026.

La revolución en el once pasa factura

España saltó al césped del RCDE Stadium con un equipo irreconocible. El seleccionador decidió realizar un centrifugado casi total en la alineación, manteniendo únicamente a Lamine Yamal respecto al partido anterior. Esta decisión táctica, justificada por De la Fuente bajo la premisa de probar piezas nuevas, terminó por desdibujar el juego de La Roja.

El encuentro estuvo marcado por la falta de presión y de imaginación ofensiva. A pesar de contar con novedades destacadas, como el debut de Ander Barrenetxea y el regreso de Carlos Soler tras años de ausencia, España no logró encontrar el ritmo. En la defensa, la innovadora pareja formada por Mosquera y Huijsen tuvo trabajo ante un Egipto que, pese a la ausencia de Salah, amenazó seriamente con un Marmoush muy activo que llegó a estrellar un balón en el palo en el minuto 29.

Un debut emotivo y cambios tardíos

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el debut de Joan García, quien pudo jugar en el estadio que fue su casa. Sin embargo, el ambiente festivo en las gradas no se tradujo en goles. Ante el juego plano de la primera mitad, el seleccionador introdujo una cuádruple dosis de paracetamol tras el descanso, dando entrada a Rodri, Pedri, Fermín y Víctor Muñoz para intentar someter a una selección egipcia que se sentía cómoda con la posesión.

Con este empate a cero, la sensación de optimismo que rodeaba al equipo nacional tras los últimos resultados parece haberse enfriado. La Selección Española encara ahora el tramo final de su preparación mundialista con más dudas que certezas sobre la profundidad de armario tras una revolución en el once que, en esta ocasión, no dio los frutos esperados.