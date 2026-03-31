Los actores, que coincidieron en la serie ‘Velvet’, han sido fotografiados en actitud afectuosa por las calles de Madrid, confirmando un romance inesperado en el sector cultural

La crónica social española amanece con una noticia de gran impacto en el ámbito de las artes escénicas. Aitana Sánchez-Gijón (57) y Maxi Iglesias (35) se han convertido en la pareja sorpresa del año tras publicarse unas imágenes en las que ambos aparecen en actitud cómplice y romántica. La exclusiva, adelantada por la revista ‘Lecturas’, muestra a los intérpretes paseando por la vía pública y fundiéndose en un apasionado beso bajo la luz de las farolas, confirmando una relación que ha generado un notable revuelo mediático.

Un romance fraguado entre bambalinas

El origen de esta unión parece remontarse a su etapa profesional común. Ambos actores compartieron elenco en ‘Velvet’, la aclamada serie de Antena 3, donde ya demostraron una sintonía que traspasó la pantalla. En declaraciones previas concedidas a la revista ‘Diez Minutos’, Maxi Iglesias no ocultó su profunda admiración por la que fuera su compañera de reparto. «Estar rodeado de este elenco me permite crecer, sentirme un privilegiado», afirmaba el actor, subrayando que trabajar junto a Aitana Sánchez-Gijón suponía para él «hacer realidad un sueño».

Según ha detallado Luis Pliego, director del semanario que publica el reportaje fotográfico completo este miércoles 1 de abril, las instantáneas no dejan lugar a la duda. En ellas se observa a la pareja caminando agarrada de la cintura y compartiendo gestos de afecto durante un trayecto en el que el actor acompañó a la intérprete hasta su domicilio. «Es auténtico amor», ha sentenciado Pliego al describir el contenido de la exclusiva.

La discreción de Aitana Sánchez-Gijón

A pesar de la relevancia de las imágenes, los protagonistas han optado por mantener la prudencia que caracteriza sus trayectorias personales. Al ser abordada por los reporteros para confirmar la noticia, Aitana Sánchez-Gijón ha mostrado su sorpresa ante la presencia de los medios y ha evitado realizar cualquier tipo de declaración sobre su vida privada. «Tengo una función que hacer, buenas tardes», zanjó la actriz, quien se encuentra actualmente volcada en sus compromisos profesionales sobre las tablas del Teatro Español con la obra ‘Malquerida’.

Por su parte, el entorno televisivo ha reaccionado con asombro ante la noticia. Colaboradores de espacios como ‘El tiempo justo’ han calificado este noviazgo como «inesperado» y han tildado a los intérpretes como «la pareja del año», dada la relevancia de ambas figuras en el cine y la televisión nacional. Mientras Maxi Iglesias continúa consolidando su carrera como uno de los rostros más populares de su generación, Sánchez-Gijón mantiene su estatus como una de las damas más respetadas de la interpretación en España.