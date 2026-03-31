La Cofradía del Santo Cristo del Perdón celebra su 60 aniversario con el indulto de una mujer y la libertad condicional de un reo, en un emotivo acto que congregó a miles de personas frente a la Catedral.

El Martes Santo de 2026 quedará grabado en la memoria de la Semana Santa leonesa como la jornada de la «doble gracia». En un contexto de especial solemnidad por el 60 aniversario de su paso titular, la Cofradía del Santo Cristo del Perdón logró hoy que dos personas recuperaran su libertad en el emblemático Locus Apellationis, frente al pórtico de la Catedral de León.

El milagro del perdón en la Catedral

Bajo la mirada de miles de leoneses y autoridades locales, el acto central de la procesión recuperó todo su esplendor. El Consejo de Ministros concedió el indulto a MJ.B.B., condenada en 2020 por delitos de estafa y falsedad documental. A esta medida de gracia se sumó la libertad condicional para el reo MJ.V.V., configurando un hito de generosidad que el obispo de León calificó como un «símbolo de fraternidad en un mundo herido».

“Ante el Locus Apellationis, comparecemos para proclamar una vez más la urgencia del perdón y de la reconciliación que la humanidad necesita”, expresó el prelado tras la liberación de los protagonistas.

Una cofradía ligada a la libertad

La procesión, conocida popularmente como la «ferroviaria», contó con un cortejo de excepción. Un total de 15 internos procedentes del Centro Penitenciario de Villahierro (Mansilla de las Mulas) y del CIS Jesús Haddad participaron como braceros, acompañados por voluntarios de Cáritas.

El abad de la Cofradía, Juan José Tubilla, destacó el privilegio de haber obtenido uno de los únicos seis indultos aprobados este año en toda España, de entre las más de 25 solicitudes presentadas por distintas hermandades.

Trayectoria y tradición

La liberación de presos ha sido el núcleo de esta cofradía desde su fundación en 1964. Aunque la tradición sufrió interrupciones por motivos políticos en los años 70, su recuperación en 1998 ha permitido mantener vivo este legado de reinserción.

En los últimos años, la cofradía ha navegado entre indultos y libertades condicionales:

2022: Recuperación del acto con un indulto y una condicional.

Recuperación del acto con un indulto y una condicional. 2023: Libertad condicional ante la ausencia de indulto estatal.

Libertad condicional ante la ausencia de indulto estatal. 2026: La actual «doble gracia» en el año de su 60 aniversario.

El perdón se extiende a Ponferrada

La provincia de León se confirma como un referente de esta tradición, ya que un segundo indulto ha sido concedido para la ciudad de Ponferrada. En este caso, la beneficiaria será N.D.E., condenada por un delito contra la salud pública, cuya liberación oficial tendrá lugar el próximo Jueves Santo de la mano de la Hermandad de Jesús Nazareno.

La jornada en la capital concluyó con el recogimiento de la procesión en la parroquia de San Francisco de la Vega, donde un responso final cerró un Martes Santo que, más que nunca, hizo honor al nombre de su cofradía titular.