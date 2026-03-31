Consulte la combinación ganadora y el reintegro del sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado, que ofrece nuevos premios para los acertantes de todas las categorías

El sorteo de la Bonoloto ha vuelto a marcar este martes 31 de marzo de 2026 el calendario de los juegos de azar en España. Esta lotería, una de las más tradicionales y seguidas en el país por su frecuencia diaria y el coste de sus apuestas, ha realizado una nueva extracción para determinar la combinación de seis números que permite a los participantes optar a los diferentes premios en juego. Bajo la supervisión de Loterías y Apuestas del Estado, el proceso de escrutinio se ha llevado a cabo con el rigor habitual para garantizar la transparencia de los resultados obtenidos en el salón de sorteos.

La jornada de hoy cierra el mes de marzo con la publicación de una combinación que incluye los seis números principales, el número complementario y el reintegro. Como es norma en este tipo de juegos, la cuantía de los premios varía en función del número de aciertos y del volumen de recaudación de la jornada, distribuyéndose entre las diversas categorías que conforman el sistema de reparto de la Bonoloto.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números correspondientes al sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, martes 31 de marzo, se detallan a continuación:

Combinación ganadora: X , X , X , X , X e X .

, , , , e . Número Complementario: X .

. Reintegro: X.

Verificación oficial y gestión de cobro

Es de suma importancia que todos los apostantes realicen la comprobación de sus boletos a través de las fuentes y canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda encarecidamente validar las participaciones en los puntos de venta autorizados de la red comercial o mediante la página web oficial del organismo para confirmar de manera definitiva la obtención de cualquier premio.

Los agraciados en el sorteo de este martes deben tener en cuenta que los premios de la Bonoloto tienen un periodo de caducidad establecido en tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Asimismo, conviene recordar que, conforme a la normativa fiscal vigente, los premios que superen el importe exento por ley estarán sujetos a la retención tributaria correspondiente por parte de la Agencia Tributaria.