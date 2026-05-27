Esta fórmula tradicional, que se traduce como «bendita celebración», es la felicitación más extendida en el mundo musulmán durante sus grandes festividades religiosas.

MADRID. — Con la llegada de las principales festividades del calendario islámico, una expresión resuena con fuerza en comunidades de todo el planeta y se hace un hueco cada vez más visible en las redes sociales occidentales: ‘Eid Mubarak’. Aunque el imaginario colectivo suele asociar este saludo de forma casi exclusiva con la finalización del mes sagrado del Ramadán, su riqueza cultural y religiosa abarca un espectro mucho más amplio dentro del mundo musulmán.

Lejos de ser un mandato estrictamente religioso u oficial, la expresión funciona como una arraigada fórmula de cortesía, fraternidad y buenos deseos compartida por millones de personas independientemente de su idioma de origen.

¿Qué significa exactamente?

El término es una combinación de dos palabras de la lengua árabe:

Eid: Que se traduce directamente como «festividad», «fiesta» o «celebración».

Que se traduce directamente como «festividad», «fiesta» o «celebración». Mubarak: Un adjetivo que significa «bendito» o «bendecida».

Al unirse, ‘Eid Mubarak’ equivale a desear una «feliz festividad» o una «bendita celebración». Al igual que en Occidente se utilizan fórmulas genéricas como «felices fiestas», este saludo condensa el espíritu de alegría comunitaria y espiritualidad que caracteriza los días de celebración en el Islam.

El mito del Ramadán: una felicitación para dos grandes citas

El motivo por el cual la mayoría de los no musulmanes descubren esta expresión durante el fin del Ramadán es la enorme repercusión global del Eid al-Fitr. Esta festividad marca la ruptura definitiva del ayuno tras un mes de oración y privaciones, un hito que las comunidades islámicas celebran compartiendo banquetes, regalos y salidas familiares.

Sin embargo, el uso de ‘Eid Mubarak’ no se limita a esa fecha. El saludo vuelve a cobrar idéntico protagonismo meses después, durante la celebración del Eid al-Adha (conocida tradicionalmente como la Fiesta del Sacrificio). Esta segunda festividad, de igual o mayor relevancia teológica, conmemora la obediencia del profeta Ibrahim (Abraham en las corrientes judeocristianas) según las escrituras islámicas.

¿Cómo se debe responder?

La flexibilidad cultural del saludo permite diferentes interacciones. La respuesta más habitual y sencilla ante un ‘Eid Mubarak’ consiste simplemente en devolver el saludo replicando la misma frase.

No obstante, dependiendo del país, la región geográfica o las costumbres locales de la comunidad, también es frecuente escuchar contestaciones equivalentes que profundizan en los buenos deseos, tales como «Khair Mubarak» (que desea que la bondad y las bendiciones también recaigan sobre la otra persona).