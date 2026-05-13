El RCD Espanyol recibe al Athletic Club este miércoles 13 de mayo de 2026 en el RCDE Stadium, en un duelo correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports 25-26. Ambos equipos se juegan mucho en este tramo final de la temporada: los locales buscan escapar de los puestos de descenso, mientras que el conjunto bilbaíno pelea por mantener sus opciones de acceder a competición europea la próxima temporada.

Cómo llega el Espanyol al partido

El Espanyol atraviesa una segunda vuelta complicada, sin victorias recientes, y llega al partido tras perder 2-1 contra el Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Con 39 puntos, ocupa la decimoséptima posición de LaLiga EA Sports tras 10 victorias, 9 empates y 16 derrotas.

Una baja significativa será David Calero en defensa, un jugador clave que podría condicionar la estructura del equipo. El equipo perico buscará la victoria ante su afición, consciente de que cada punto es vital para asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Cómo llega el Athletic Club al partido

El Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde, viene de caer 0-1 frente al Valencia en San Mamés. Con 44 puntos, ocupa la novena posición de LaLiga EA Sports, sumando 13 victorias, 5 empates y 17 derrotas.

El conjunto bilbaíno no podrá contar con Nico Williams por lesión, una ausencia que limita su capacidad ofensiva. A pesar de ello, intentará aprovechar las dificultades del Espanyol para acercarse a la séptima plaza que da acceso a la UEFA Conference League.

En la primera vuelta, el Espanyol ya se impuso 1-2 en San Mamés, y buscará repetir la hazaña en el RCDE Stadium para sumar tres puntos clave en la lucha por la permanencia.

Cuándo y dónde ver Espanyol – Athletic Club

El partido se disputa este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas y podrá seguirse en directo a través de varias plataformas:

M+ LALIGA 2 (M57 O112)

M+ LALIGA HDR 2 (M441 O122)

LaLiga TV M2 en Movistar Plus+

Con estas opciones, los aficionados podrán seguir todo el partido desde casa o desde dispositivos móviles, con comentarios y cobertura completa del encuentro.

Claves del partido

El Espanyol necesita la victoria para alejarse del descenso y recuperar confianza ante su afición. El Athletic Club, por su parte, buscará los tres puntos para mantener vivas sus opciones europeas. La falta de efectivos en ambos equipos añade un extra de incertidumbre, haciendo de este duelo un enfrentamiento imprevisible y emocionante para los aficionados al fútbol español.