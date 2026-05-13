El Covirán Granada recibe al FC Barcelona este miércoles 13 de mayo de 2026 en la jornada 31 de la Liga Endesa 2025-26. El partido se disputará en el Palacio Municipal de Deportes de Granada y promete ser un duelo intenso entre dos equipos que buscan afianzarse en sus objetivos de temporada.

Cómo llega el Granada al partido

Granada afronta el encuentro con la intención de mantener su buena racha en casa y sumar puntos importantes para escalar posiciones en la clasificación de la Liga Endesa. El equipo local confía en el apoyo de su afición para plantar cara a uno de los favoritos al título, el Barcelona, y ofrecer un espectáculo competitivo en su pabellón.

Cómo llega el Barcelona al partido

El FC Barcelona, líder habitual de la Liga Endesa, llega con la necesidad de mantener su consistencia y asegurar su posición en los puestos altos de la clasificación. Con jugadores de primer nivel, el conjunto catalán buscará dominar el ritmo del partido desde el primer minuto, aunque deberá enfrentarse a la intensidad defensiva y el ambiente hostil que siempre ofrece Granada.

Cuándo y dónde ver Granada – Barcelona

El encuentro se disputará este miércoles 13 de mayo a las 19:30 horas. Los aficionados podrán seguirlo en directo por:

DAZN: emisión en directo con narración profesional y comentarios en tiempo real. También disponible en la plataforma online de DAZN para ver desde cualquier dispositivo.

Esta cobertura permite a los seguidores disfrutar de todos los detalles del partido, incluyendo estadísticas, jugadas clave y análisis durante y después del encuentro.

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Claves del partido

Granada intentará aprovechar su condición de local y la motivación de jugar ante su público para incomodar al Barcelona. Por su parte, el equipo catalán buscará imponer su experiencia y juego colectivo para controlar el partido y mantener su trayectoria en la Liga Endesa. La combinación de intensidad defensiva y acierto ofensivo será determinante para definir al vencedor.