MADRID – Terremoto informativo en Valdebebas. El Real Madrid ha sacudido la actualidad deportiva al anunciar, de forma totalmente inesperada, que su presidente Florentino Pérez comparecerá ante los medios a las 18:00 horas. La cita tendrá lugar en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, inmediatamente después de una reunión de la Junta Directiva convocada a contrarreloj.

El tono del comunicado oficial ha disparado todas las alarmas: no es frecuente que el máximo mandatario blanco fuerce una aparición pública con tan poco margen de maniobra, a menos que el club se enfrente a una decisión de impacto inmediato y trascendental.

Expectación absoluta: El madridismo, en vilo

La urgencia de la convocatoria ha generado un clima de incertidumbre total. Los puntos clave de esta comparecencia relámpago son:

PUBLICIDAD

Convocatoria inmediata: El anuncio se ha producido apenas dos horas antes de la intervención.

El anuncio se ha producido apenas dos horas antes de la intervención. Decisión colegiada: La Junta Directiva se ha reunido de forma previa para ratificar lo que el presidente comunicará en breve.

La Junta Directiva se ha reunido de forma previa para ratificar lo que el presidente comunicará en breve. Rueda de prensa abierta: A diferencia de otros comunicados institucionales, Florentino responderá a las preguntas de los periodistas, lo que eleva la importancia del anuncio.

¿Un movimiento sísmico en el club?

Con el entorno del fútbol aún asimilando la ausencia de Carvajal en el Mundial, Florentino Pérez toma el mando de la narrativa. En los pasillos de Valdebebas el hermetismo es absoluto, pero el formato de «rueda de prensa de urgencia» suele estar reservado para hitos institucionales, cambios drásticos en la estructura deportiva o anuncios de una magnitud que no puede esperar a mañana.

«El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente comparecerá… y atenderá a los medios», reza la nota oficial que ha paralizado la actualidad blanca.

La cuenta atrás está en marcha. En menos de dos horas, el presidente desvelará el motivo de este movimiento de emergencia.