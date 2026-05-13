El Villarreal CF recibe al Sevilla FC este miércoles 13 de mayo de 2026 en un duelo correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa en el Estadio de La Cerámica y es clave para el Submarino amarillo, que busca consolidar su posición en la plaza de UEFA Champions League.

Cómo llega el Villarreal al partido

El Villarreal viene de empatar 1-1 contra el RCD Mallorca en Son Moix, con un gol de penalti de Ayoze Pérez. Con 69 puntos, el conjunto castellonense ocupa la tercera posición de LaLiga EA Sports tras 21 victorias, 6 empates y 8 derrotas.

Gerard Moreno se mantiene como la gran referencia ofensiva del equipo, y sin compromisos en otras competiciones, el Villarreal centra todos sus esfuerzos en asegurar la tercera plaza y mantener sus opciones europeas intactas.

Cómo llega el Sevilla al partido

El Sevilla FC, dirigido por Luis García Plaza, llega tras vencer 2-1 al RCD Espanyol en el Ramón Sánchez Pizjuán. Con 40 puntos, ocupa la decimotercera posición de la clasificación, sumando 11 victorias, 7 empates y 17 derrotas. El equipo hispalense lucha por la permanencia y buscará dar la sorpresa en La Cerámica.

En la primera vuelta, el Villarreal se impuso por 1-2 en el Sánchez Pizjuán, lo que deja al conjunto amarillo como favorito para repetir victoria en casa.

Cuándo y dónde ver Villarreal – Sevilla

El partido se disputará este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas. Los aficionados podrán seguirlo por distintos canales:

Teledeporte : en abierto y por la web RTVE Play.

: en abierto y por la web RTVE Play. DAZN LaLiga (M55 O113) : en la plataforma DAZN y en DAZN App Gratis.

: en la plataforma DAZN y en DAZN App Gratis. LaLiga TV Bar: disponible en Movistar Plus+.

Con esta cobertura, todos los seguidores de LaLiga EA Sports podrán disfrutar del partido en directo desde cualquier dispositivo.

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Claves del encuentro

El Villarreal parte como favorito por su posición en la tabla y su racha de buenos resultados, mientras que el Sevilla buscará aprovechar cualquier error para sumar puntos vitales en la lucha por la permanencia. Con Gerard Moreno como referencia ofensiva y un Estadio de La Cerámica siempre vibrante, el partido promete intensidad, goles y emociones para los aficionados del fútbol español.