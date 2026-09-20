Bilbao Athletic y Deportivo Fabril empataron 2-2 en la jornada 4 de la Primera Federación (grupo 1), disputada el domingo 20 de septiembre de 2026.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 2) | jornada 4: Alcorcón, Algeciras y Hércules marcan

Marcadores de la jornada 4

Bilbao Athletic 2 – 2 Deportivo Fabril [Bilbao Athletic: T. Vizcay 11′, I. Oyono 46′ | Deportivo Fabril: M. Ochoa 42′, A. Guerrero 60′]

[Bilbao Athletic: T. Vizcay 11′, I. Oyono 46′ | Deportivo Fabril: M. Ochoa 42′, A. Guerrero 60′] Zamora 1 – 2 Lugo [Lugo: A. Palma 33′, A. Gallar 41′ (p.) | Zamora: C. Ramos 90+2′]

[Lugo: A. Palma 33′, A. Gallar 41′ (p.) | Zamora: C. Ramos 90+2′] Cacereño 3 – 0 Arenas Getxo [Cacereño: O. Chit 62′, I. Tellechea 69′, I. Tellechea 90+3′ (p.)]

[Cacereño: O. Chit 62′, I. Tellechea 69′, I. Tellechea 90+3′ (p.)] Extremadura 1924 0 – 1 Cultural Leonesa [Cultural Leonesa: A. P. Benito P. 90+7′; expulsados: M. Gonzalez (Extremadura 1924, 86′)]

Duelos destacados

Bilbao Athletic 2-2 Deportivo Fabril: T. Vizcay (11′) e I. Oyono (46′) adelantaron al filial vasco y M. Ochoa (42′) y A. Guerrero (60′) empataron para el Fabril.

Lugo remontó en Zamora y ganó 1-2. Según el acta del partido, A. Palma (33′) abrió el marcador y A. Gallar transformó un penalti en el 41′. C. Ramos recortó en el 90+2′, ya en el tiempo añadido, pero no fue suficiente para evitar la derrota local. El resultado confirmó la victoria visitante.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 2), jornada 4: resultados del 19 de septiembre de 2026

Cacereño 3-0 Arenas Getxo: O. Chit (62′) y I. Tellechea (69′ y 90+3′, p.) certificaron la victoria cacereña.

En Extremadura 1924–Cultural Leonesa la decisión llegó en los últimos minutos: A. P. Benito P. marcó el 0-1 en el 90+7′. M. Gonzalez fue expulsado en el 86′ para Extremadura 1924. Según el acta, el tanto visitante se anotó en tiempo de prolongación y el encuentro terminó 0-1 a favor de Cultural Leonesa.

Te puede interesar