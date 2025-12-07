Este nuevo escáner del MIT podría poner fin a los pinchazos diarios en personas con diabetes

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han desarrollado una prometedora alternativa para el control de la glucosa en sangre, buscando eliminar la necesidad de los dolorosos pinchazos diarios y los implantes subcutáneos.

El equipo, liderado por el investigador Jeon Woong Kang y la científica Arianna Bresci, ha creado un escáner capaz de medir los niveles de azúcar de forma no invasiva utilizando una avanzada técnica óptica.

El dispositivo, actualmente del tamaño de una caja de zapatos, utiliza la espectroscopía Raman. Esta técnica analiza cómo la luz se dispersa al atravesar la piel, permitiendo al sistema identificar las señales químicas asociadas a la glucosa con una precisión similar a la de los sensores comerciales invasivos.

Una alternativa sin dolor y portátil

En las pruebas realizadas en el Centro de Investigación Clínica Traslacional del MIT con voluntarios sanos, el escáner proporcionó resultados que coincidieron con los de dos monitores convencionales. Cada lectura tomó solo 30 segundos, lo que subraya la eficiencia del sistema.

El avance clave para reducir el tamaño del prototipo original (que ocupaba el espacio de una impresora) fue centrarse en solo tres bandas espectrales clave de la glucosa, en lugar de las más de 1.000 habituales. Esto permitió abaratar costes y compactar el hardware.

Actualmente, los investigadores están probando versiones más pequeñas:

• Un prototipo del tamaño de un teléfono móvil para mediciones continuas en el antebrazo.

• Un futuro prototipo, similar a un reloj inteligente, para ofrecer lecturas en tiempo real sin molestias.

Próximos pasos y aplicaciones futuras

Hoy, la mayoría de los pacientes con diabetes dependen de la punción en el dedo o de sensores continuos que, aunque eficaces, pueden causar irritación y requieren ser reemplazados. El nuevo sistema del MIT evita ambos problemas utilizando únicamente luz cercana al infrarrojo.

Los ensayos iniciales mostraron una correlación directa entre la ingesta de glucosa y las señales ópticas detectadas. El equipo tiene planes ambiciosos para 2026:

1. Ensayo Clínico Ampliado: Iniciar un ensayo clínico con pacientes diabéticos, en colaboración con un hospital local.

2. Mejorar la Fiabilidad: Trabajar para asegurar la fiabilidad del sistema en diferentes tonos y tipos de piel.

Más allá de la diabetes, los científicos creen que la tecnología podría aplicarse para el seguimiento de otros biomarcadores metabólicos, como el colesterol o el lactato, mediante simples ajustes en la calibración. En el futuro, esta innovación podría integrarse en dispositivos portátiles para ofrecer un seguimiento completo, sin agujas, sin dolor y en tiempo real.