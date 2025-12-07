El Consejo de Ministros aprobó partidas significativas, incluyendo 190 millones en créditos para tranvías de Casablanca, en 2019, año clave para los movimientos de la trama liderada por Santos Cerdán para lograr una adjudicación en Kenitra.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una serie de ayudas y créditos para Marruecos que sumaron más de 248 millones de euros en 2019, un periodo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como crucial para la operación de la trama liderada por Santos Cerdán (ex secretario de organización del PSOE) para conseguir un contrato de obras en el país.

El refuerzo de las relaciones entre Sánchez y Mohamed VI se produjo en paralelo a estos movimientos empresariales, iniciados tras el primer viaje de Sánchez a Marruecos en noviembre de 2018.

Las ayudas a Marruecos en 2019

El Consejo de Ministros aprobó varias partidas destinadas a cooperación y proyectos de infraestructura:

Crédito para Tranvía de Casablanca: Se concedió un crédito por valor de 190 millones de euros para financiar el suministro de material rodante (vagones) para la construcción de dos líneas del tranvía de Casablanca , condicionado a que una empresa española resultase adjudicataria.

Control de Inmigración: Una ayuda de 32,3 millones para el control de la inmigración irregular, destinada al despliegue de las autoridades marroquíes en la lucha contra el tráfico de personas.

Suministro del Interior: 26 millones para la contratación de un suministro de vehículos para el Ministerio del Interior de Marruecos.

Adicionalmente, se complementó con gestos simbólicos, como la donación por parte de España del Teatro Cervantes de Tánger a Marruecos en febrero de 2019.

La trama y el puerto de Kenitra

Según el informe de la UCO, la trama —conocida como la trama del PSOE— mostraba un claro interés en una gran obra: el proyecto de puerto industrial en la ciudad marroquí de Kenitra, al que aspiraba un consorcio encabezado por Acciona.

Las conversaciones clave se produjeron entre Santos Cerdán y Koldo García (entonces mano derecha de José Luis Ábalos) desde finales de 2018 y a lo largo de 2019:

Diciembre de 2018: Cerdán envía a Koldo los teléfonos de dos ministros marroquíes, recomendándole contactar con «el 1» (en alusión a Ábalos ), que viajaría a Marruecos.

Cerdán envía a Koldo los teléfonos de dos ministros marroquíes, recomendándole contactar con «el 1» (en alusión a ), que viajaría a Marruecos. Enero de 2019: Ábalos informa a Koldo que debe ir a Kenitra a requerimiento de la Embajada de Marruecos para ver el proyecto del puerto industrial. El entonces ministro confirma que se trata del proyecto de Acciona y que está en contacto con Cerdán.

Ábalos informa a Koldo que debe ir a a requerimiento de la para ver el proyecto del puerto industrial. El entonces ministro confirma que se trata del proyecto de Acciona y que está en contacto con Cerdán. 25 y 26 de Enero de 2019: Cerdán se sumó al viaje de Ábalos a Marruecos. El Ministerio de Transportes emitió una nota señalando que uno de los objetivos del viaje era «favorecer la participación de empresas […] privadas españolas en los proyectos que se están llevando a cabo en el país vecino», haciendo mención directa al «nuevo puerto de Kenitra».

A pesar de las gestiones y el interés gubernamental, la UCO destaca que la trama mostró preocupación porque el proyecto de Kenitra finalmente no salió adelante.